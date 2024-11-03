Fast Food Devi 140 Şubesini Birden Kapatıyor: Milyonların Gözdesiydi, Tarih Verildi
Dünyaca ünlü fast food zinciri Wendy’s, "karbon ayak izini ve genel sistem sağlığını" iyileştirme hedefi doğrultusunda 2024 yılı sonuna kadar düşük performans gösteren 140 restoranını kapatmayı planladığını duyurdu. Ancak hangi şubelerin kapatılacağına dair detaylar paylaşılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Wendy’s yöneticileri, dünya genelinde performansı düşük olan birçok restoranı kapatma ve buna paralel olarak benzer sayıda yeni şube açma sürecini hızlandırmayı planladıklarını bildirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Wendy’s Finans Direktörü Gunther Plosch, “Bu 'modası geçmiş' restoranlar, ortalama 1,1 milyon dolarlık hacimle sistemin genel ortalamasının oldukça altında kazanç sağlıyor” ifadelerini kullandı.
140 ŞUBESİ KAPANACAK
Wendy’s, karbon ayak izini azaltmak ve sistem sağlığını iyileştirmek amacıyla 2024 yılı sonuna kadar düşük performans gösteren 140 mağazasını kapatacak.
CEO Kirk Tanner, 2024'te bu kapanışların yeni restoran açılışlarıyla dengeleneceğini ve net birim büyümesinin önceki yılla benzer kalacağını öngörüyor. Tanner, 2025’te ise %3 ila %4 oranında hızlandırılmış birim büyümesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Wendy’s sözcüsü Heidi Schauer da stratejik incelemelerin ardından, 2024’te açılışlarla aynı sayıda kapanış beklendiğini ve net büyümenin sabit kalacağını ifade etti.
TÜRKİYE PAZARINDAN ÇEKİLMİŞTİ
Wendy's CEO'su Kirk Tanner, kazanç raporunda düşük performans gösteren restoranların daha karlı lokasyonlarda yeni birimlerle değiştirileceğini belirtti.
Tanner, yatırımcılara yaptığı açıklamada, "Sistemimizi güçlendirmek için 55 yıllık bir markaya bakıyorsunuz ve bu restoranlardan bazıları artık güncelliğini yitirmiş durumda" dedi.
Ayrıca, şirketin son iki yılda yaklaşık 500 yeni şube açtığını da ekledi. Wendy's, 29 Eylül itibarıyla üçüncü mali çeyreğin sonuna kadar ABD'de 6.010, uluslararası alanda ise 1.156 olmak üzere toplam 7.166 mağaza işletiyor. Daha önce Türkiye'de de şubeleri bulunan Wendy's, 2000'li yılların başında Türkiye pazarından çekilmişti.