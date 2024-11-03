Fast Food Devi 140 Şubesini Birden Kapatıyor: Milyonların Gözdesiydi, Tarih Verildi

TÜRKİYE PAZARINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Wendy's CEO'su Kirk Tanner, kazanç raporunda düşük performans gösteren restoranların daha karlı lokasyonlarda yeni birimlerle değiştirileceğini belirtti.

Tanner, yatırımcılara yaptığı açıklamada, "Sistemimizi güçlendirmek için 55 yıllık bir markaya bakıyorsunuz ve bu restoranlardan bazıları artık güncelliğini yitirmiş durumda" dedi.

Ayrıca, şirketin son iki yılda yaklaşık 500 yeni şube açtığını da ekledi. Wendy's, 29 Eylül itibarıyla üçüncü mali çeyreğin sonuna kadar ABD'de 6.010, uluslararası alanda ise 1.156 olmak üzere toplam 7.166 mağaza işletiyor. Daha önce Türkiye'de de şubeleri bulunan Wendy's, 2000'li yılların başında Türkiye pazarından çekilmişti.