Farkında Olmadan 2 Kat Fatura Ödüyor Olabilirsiniz! Uzmanlar Doğal Gaz Faturasını Yarıya İndirecek Yöntemi Açıkladı

Kombi bakım uzmanları, basit ama etkili önlemlerle doğal gaz tüketimini yarı yarıya azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Isı yalıtımından oda termostatı kullanımına kadar birçok yöntemle hem konfor sağlanabilir hem de yüksek faturaların önüne geçilebiliyor.

ISI YALITIMI OLMAZSA OLMAZ

Yüksek doğal gaz faturalarının en büyük nedenlerinden birinin yetersiz ısı yalıtımı olduğunu vurgulayan uzmanlar, yalıtımın ilk kontrol edilmesi gereken unsur olduğunu söylüyor. Evdeki yalıtım eksikliklerinin sıcaklığın hızla dışarı kaçmasına neden olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun kombinin daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla doğal gaz tüketiminin artmasına yol açtığını ifade ediyor.