Fakir Yemeği Deyip, Herkes Burun Kıvırıyordu: Avrupa’da Kapıda Kuyruk, Kapış Kapış Satılıyor
Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzeti tarhana, artık sadece çorba değil, cips formuyla Avrupa sofralarında da yerini alıyor. Yılda 25 bin ton üretilen tarhananın 10 bin tonu yurt dışına gönderilirken, hem istihdama katkı sağlanıyor hem de yerel lezzet global markaya dönüşüyor.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli geleneksel lezzeti tarhana, artık sadece çorba olarak değil, atıştırmalık formuyla da dikkat çekiyor. Her yıl yaklaşık 25 bin ton üretilen bu yerel lezzetin 10 bin tonu yurt dışına ihraç edilirken, özellikle cips formundaki ürünleriyle Avrupa pazarında da kendine sağlam bir yer ediniyor.
GELENEKSEL LEZZETTEN MODERN ÜRETİME
Yoğurt, dövme, dağ kekiği, tuz ve suyla hazırlanan karışım, dev kazanlarda pişirildikten sonra dinlendiriliyor. Daha sonra modern serme makineleriyle geniş kurutma alanlarına serilen tarhana, güneşte doğal yollarla kurutuluyor. Bu yöntem, geleneksel üretimle modern tekniklerin buluşmasını sağlıyor.
Kahramanmaraş tarhanası; çorbalık, sofralık ve özellikle son dönemde rağbet gören çerezlik çeşitleriyle tüketiciye sunuluyor. Bu üretim sayesinde şehirde yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor.
CİPS FORMUYLA AVRUPA’DA RAĞBET GÖRÜYOR
Tarhana üreticileri, özellikle çerezlik formdaki tarhanayı modern makinelerle işleyip cips haline getiriyor. Fırınlanmış, acılı, yoğurtlu, kaymaklı ve kremalı gibi çeşitli tatlarda hazırlanan bu ürünler, Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Besleyici yapısı ve doğal içeriğiyle Avrupa sofralarında sağlıklı atıştırmalıklar arasında yerini alan tarhana, artık sadece kış çorbası değil, dört mevsim tüketilen bir ürün haline geldi.
DOĞADAN SOFRAYA UZANAN YOLCULUK
Üreticilerden Ümmet Güngör, tarhananın doğallığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Yeni sezon üretimine başladık. Kekiklerimizi dağlardan topluyor, yoğurdumuzu Engizek Dağı’nın eteklerinden temin ediyoruz. Tamamen hijyenik koşullarda ürettiğimiz tarhanayı hem Türkiye’nin dört bir yanına hem de yurt dışına gönderiyoruz.
Sabah erkenden başladığımız üretimde önce pişirme, ardından dinlendirme ve karışım hazırlığı yapılır. Bir gün sonra serime hazır hale gelir. Kurutma sürecinden sonra tarhanamız önce firik, ardından cips formuna kavuşur."
Tarhananın kilo fiyatının 250 TL’ye ulaştığını belirten Güngör, bu geleneksel ürünün artık sadece Maraş’ta değil, çevre illerde ve Avrupa’daki sofralarda da yer aldığını vurguladı.