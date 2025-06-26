Fakir Yemeği Deyip, Herkes Burun Kıvırıyordu: Avrupa’da Kapıda Kuyruk, Kapış Kapış Satılıyor

CİPS FORMUYLA AVRUPA’DA RAĞBET GÖRÜYOR

Tarhana üreticileri, özellikle çerezlik formdaki tarhanayı modern makinelerle işleyip cips haline getiriyor. Fırınlanmış, acılı, yoğurtlu, kaymaklı ve kremalı gibi çeşitli tatlarda hazırlanan bu ürünler, Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Besleyici yapısı ve doğal içeriğiyle Avrupa sofralarında sağlıklı atıştırmalıklar arasında yerini alan tarhana, artık sadece kış çorbası değil, dört mevsim tüketilen bir ürün haline geldi.