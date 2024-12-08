Faizsiz Kredide Üst Limit Tavan Yaptı: Bankaların Yeni Tutarları Belli Oldu
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, bankalar bilançolarını güçlendirmek ve müşteri portföylerini genişletmek amacıyla yeni kampanyalarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların faizsiz kredi tutarları, özellikle yüksek faiz oranlarından şikayetçi olan tüketicilere yönelik sunulan faizsiz kredi kampanyaları büyük ilgi görüyor.
Bankalar, 75 bin TL'ye kadar çıkan faizsiz kredi seçenekleriyle tüketicilere finansman desteği sağlıyor.
Kampanyalar genellikle 6 ay vade imkanı sunarken, başvuru sırasında kredi notu gibi kişisel finans geçmişi önemli bir belirleyici oluyor. Bazı başvuruların kredi notuna bağlı olarak daha düşük tutarlarda onaylanabileceği vurgulanıyor.
BANKALARIN ARALIK AYI KAMPANYALARI
Bankaların sunduğu faizsiz kredi limitleri ve ödeme seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:
Denizbank: 35 bin TL (10 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)
On Dijital (Burgan Bank): 15 bin TL
İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap)
Akbank: 75 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)
Garanti BBVA: 45 bin TL (20 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)
TEB: 50 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)
Enpara: 35 bin TL
QNB Finansbank: 20 bin TL
BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE BU DETAYA DİKKAT
Bu kampanyalar her tüketici için geçerli olmayabilir. Başvuru sırasında kredi geçmişi ve notu, sunulacak tutarın belirlenmesinde etkili bir faktör. Uzmanlar, faizsiz kredi başvurusu yapmadan önce tüketicilerin kredi notlarını kontrol etmelerini ve finansal durumlarını gözden geçirmelerini tavsiye ediyor.