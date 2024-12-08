Faizsiz Kredide Üst Limit Tavan Yaptı: Bankaların Yeni Tutarları Belli Oldu

BANKALARIN ARALIK AYI KAMPANYALARI

Bankaların sunduğu faizsiz kredi limitleri ve ödeme seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

Denizbank: 35 bin TL (10 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

On Dijital (Burgan Bank): 15 bin TL

İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap)

Akbank: 75 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)

Garanti BBVA: 45 bin TL (20 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

TEB: 50 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

Enpara: 35 bin TL

QNB Finansbank: 20 bin TL