Faizsiz Kredide Limit Yükseldi: Hangi Banka, Ne Kadar Faizsiz Kredi Veriyor?

Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikaları Kurulu toplantısını perşembe günü gerçekleştirdi. Faizi piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 50'de sabit bırakan Merkez, bugün ise zorunlu karşılık adımı attı.

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.