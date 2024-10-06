Faizsiz Kredide Kriterler Değişti: O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat
Türkiye'de yeni evlenecek çiftler için sunulan evlilik kredisinde önemli bir aşamaya geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, evlilik kredisinde yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Göktaş, gençlerin aile kurmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan bu projenin genişletildiğini vurgularken, gelir kriterlerinde de esneklik sağlandığını belirtti.
Proje, ilk olarak depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illerde pilot olarak hayata geçirilmişti. Genç çiftlere, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bakan Göktaş, bu krediye olan ilginin büyük olduğunu ve bugüne kadar 12 bin 132 çiftin başvuruda bulunduğunu belirtti. Şu ana kadar 3 bin 963 çift, gerekli koşulları sağlayarak bu fırsattan yararlandı.
3 İL DAHA DAHİL EDİLDİ
Bakan Göktaş ayrıca, evlilik kredisinin kapsamını genişletmek amacıyla Karabük, Bartın ve Zonguldak gibi doğurganlık oranının düşük olduğu illerin de projeye dahil edildiğini açıkladı. Bu illerdeki çiftlerin de başvurularını almaya başladıklarını belirtti.
Yeni düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz.” ifadelerine yer verdi.