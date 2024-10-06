Faizsiz Kredide Kriterler Değişti: O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat

Bakan Göktaş, gençlerin aile kurmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan bu projenin genişletildiğini vurgularken, gelir kriterlerinde de esneklik sağlandığını belirtti.

Proje, ilk olarak depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illerde pilot olarak hayata geçirilmişti. Genç çiftlere, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bakan Göktaş, bu krediye olan ilginin büyük olduğunu ve bugüne kadar 12 bin 132 çiftin başvuruda bulunduğunu belirtti. Şu ana kadar 3 bin 963 çift, gerekli koşulları sağlayarak bu fırsattan yararlandı.