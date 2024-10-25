Faizsiz 150 Bin Lira Kredi Verilecek: Kimler Yararlanabilir? Şartları Neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evlenecek çiftlere verilecek olan 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisinin başvuruları alınmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen faizsiz evlilik kredisi başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şu ana kadar 12 bin 132 çiftin başvuruda bulunduğunu ve yaklaşık 4 bin çiftin bu destekten faydalandığını duyurdu. Peki, 150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisinden kimler yararlanabilir, başvuru şartları nelerdir ve nereye başvuru yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar…
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE YOĞUN İLGİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu proje kapsamında çiftler, 150 bin TL’lik faizsiz kredi imkanına kavuşuyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olan bu krediye başvurular, bakanlığın açtığı özel web sitesi üzerinden alınmaya başladı. Projenin uygulandığı bölgelerde yoğun ilgi gören kredi için süreç, hızla devam ediyor.
YENİ İLLER PROJEYE DAHİL EDİLDİ
Başlangıçta, depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde uygulanan bu proje, yeni illerin eklenmesiyle genişletildi. Karabük, Bartın, Zonguldak ve Osmaniye de düşük doğurganlık oranları nedeniyle projeye dahil edildi.
KREDİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başvuru şartlarını karşılayan çiftlere, toplamda 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan çiftler, bu avantajlı ödeme planından faydalanarak evlilik hazırlıklarını yapabilecek.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Krediye başvuru yapabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Bunlar arasında:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
- Deprem bölgesi dışındaki illerde taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak,
- Resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak,
- Bakanlığın sunacağı evlilik öncesi ve sonrası eğitim-danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı kabul etmek yer alıyor.
GELİR ŞARTINDA ESNEKLİK GETİRİLDİ
Bakan Göktaş, projeye daha fazla çiftin dahil olabilmesi adına gelir şartında düzenlemeye gittiklerini belirtti. Buna göre, çiftlerin toplam gelirinin 2 asgari ücreti aşmaması kuralı hafifletilerek daha fazla çiftin başvuru yapabilmesi sağlandı.
Vatandaşlardan aldıkları talep ve dönüşler kapsamında gelir kriterlerinin yeniden belirlendiğini açıklayan Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında faizsiz 150 bin liralık krediden yaralanmak isteyen vatandaşlar için internet sitesi üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor.