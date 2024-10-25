Faizsiz 150 Bin Lira Kredi Verilecek: Kimler Yararlanabilir? Şartları Neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen faizsiz evlilik kredisi başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şu ana kadar 12 bin 132 çiftin başvuruda bulunduğunu ve yaklaşık 4 bin çiftin bu destekten faydalandığını duyurdu. Peki, 150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisinden kimler yararlanabilir, başvuru şartları nelerdir ve nereye başvuru yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE YOĞUN İLGİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu proje kapsamında çiftler, 150 bin TL’lik faizsiz kredi imkanına kavuşuyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olan bu krediye başvurular, bakanlığın açtığı özel web sitesi üzerinden alınmaya başladı. Projenin uygulandığı bölgelerde yoğun ilgi gören kredi için süreç, hızla devam ediyor.