Faizler ve Kredi Kartı Limitlerinde Değişiklik! 3 Aşamalı Dönem: 25 Bin TL’den Başlıyor, 150 Bin TL’ye Kadar… Az Harcayan Az Çok Harcayan Çok Ödeyecek

Son dönemde kredi kartı borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısındaki artışa yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni düzenlemeler getirdi. Kredi ve kart borçlarını hafifletmek amacıyla 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkanı tanındı. Dün yürürlüğe giren bir diğer düzenlemeyle ise kredi kartı faiz oranları, kart sahiplerinin borcuna göre farklılık gösterecek şekilde değiştirildi. Az harcama yapıp borcunun asgari tutarını ödeyen tüketiciler kalan borçları için daha düşük faiz oranlarından yararlanacak. Yeni sistemle birlikte az borcu olan düşük faiz ödeyecek. Bu düzenleme ile harcamalarda 3 farklı limit ortaya çıktı. 25 bin TL altı, 25 bin - 150 bin TL arası ve 150 bin TL üzeri. Bu üç harcama limitine göre uygulanacak faiz oranları da farklı olacak. Konunun detaylarını Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram anlattı. İşte detaylar…

KADEMELİ FAİZ UYGULANACAK

“Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için yeni bir düzenleme getirildi. Kredilerini ve kredi kartlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunularak dönem borçlarının kapatılması imkânı getirildi. Normal şartlarda kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırması 60 aya kadar yapılamıyordu. Hatta yeni bir kredi çekmek isterseniz bunun vadesi 12 ay ila 24 aya kadar değişiyordu. Böylelikle biriken borcun tasfiyesi sağlanarak vatandaşın biraz daha nefes alması sağlandı diyebiliriz.

KREDİ KARTI BORCUNDA FAİZ ORANLARI 3,11’DEN BAŞLAYACAK

Her ne kadar politika faizleri düşmemiş olsa bile kredi kartı borçlarına ilişkin faizler referans faiz olan yüzde 3,11’den başlayarak kademelendirilecek. Böylelikle daha uygun bir finansmanla borçların ödenme imkânı sunulacak. Sene başı itibarıyla düşmesi öngörülen politika faizden önce böyle bir fırsatın sunulması genişlemeci bir politika olarak düşünülebilir.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Daha önce tüm kartlar için aylık yüzde 4,25 oranında akdi faiz, yüzde 4,55 oranında gecikme faizi uygulanıyordu. Yeni durumda ise 1 Kasım’dan itibaren geçerli faizler 24 Ekim’de ilan edilecek referans orana göre belirlenecekti. Merkez Bankası, 24 Ekim’de referans oranı yüzde 3,11 olarak açıkladı.

BUGÜN İTİBARIYLA KART DÖNEM SONU BORCUNA GÖRE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

Eğer dönem borcu 25 bin liranın altındaysa azami akdi faiz oranı yüzde 3,50, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80 olacak.

Eğer dönem borcu 25 bin lira ila 150 bin lira arasındaysa azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi yüzde 4,55 olacak.

Eğer dönem borcu 150 bin liranın üzerine çıkıyorsa azami akdi faiz yüzde 4,75, azami gecikme faizi yüzde 5,05 olacak.

Kurumsal kredi kartlarında ise dönem sonu borcunun ne olduğuna bakılmaksızın yüzde 4,75 akdi faiz, yüzde 5,05 gecikme faizi uygulanacak.

Kredi kartından ve kredili mevduat hesabından nakit çekimde ise faizler değişmedi. Azami akdi faiz yüzde 5, azami gecikme faiz oranı da yüzde 5,30 olarak sabit kaldı.

KREDİ KARTI VE KMH NAKİT ÇEKİME UYGULANAN FAİZ NEDEN DÜŞMEDİ?

Kredi kartı borç yapılandırması ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasına ilişkin kademeli bir şekilde faiz uygulanmasına rağmen kredi kartı ve KMH’taki nakit çekime uygulanacak faiz oranı değişmedi. Bunun asıl sebebi sıkı para politikasının devamıyla toplam talebin kısılması adına piyasadaki fazla paranın çekilmesi ve harcamaların daha az yapılmasını sağlamaktır.

Kaynak: Milliyet