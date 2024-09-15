Faiz Oranlarında Rakamlar Değişti: 200 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 Eylül haftasına ilişkin açıkladığı verilere göre, 1-3 ay vadeli TL mevduat faizleri yüzde 59,3 seviyesine inerek önemli bir düşüş kaydetti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Merkez Bankası'nın 6 Eylül haftasına ilişkin açıkladığı verilerin beraberinde, aynı dönemde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da bir gerileme yaşandı. Faiz oranları iki ay içinde 6,3 puan düşerek yüzde 77,9'dan yüzde 71,7'ye indi. Bu düşüş, kredi kullanmak isteyenler için bir avantaj sağlarken, finansman arayışında olan tüketiciler bankaların faiz oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor.
12 AY VADELİ 200 BİN LİRA KREDİ
İhtiyaç kredisi faiz oranları düştükçe, 200 bin TL'lik 12 ay vadeli kredi çekmek isteyenler için de faiz maliyetleri önemli hale geldi. Kredi faiz oranları ve ödeme planları bankadan bankaya değişiklik gösterse de, güncel oranlara göre 200 bin TL'lik kredi çekilmesi durumunda aylık ödeme tutarı ve toplam geri ödeme miktarı, faiz oranındaki düşüşe bağlı olarak azalmış durumda. Bankaların sunduğu güncel faiz oranlarıyla beraber, tüketicilerin toplam geri ödemelerini hesaplayarak en uygun krediyi seçmeleri büyük önem taşıyor.
Faizlerdeki bu hareketlilik, tüketici ve yatırımcıları yakından ilgilendirirken, önümüzdeki dönemde faiz oranlarının nasıl seyredeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı
%5,17
Aylık Taksit
24.807,30 TL
Toplam Ödeme
298.837,60 TL
QNB FİNANS
Faiz Oranı
%4,19
Aylık Taksit
23.137,51 TL
Toplam Ödeme
278.800,12 TL
EN PARA
Faiz Oranı
%4,39
Aylık Taksit
23.473,70 TL
Toplam Ödeme
281.684,40 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı
%4,39
Aylık Taksit
23.473,70 TL
Toplam Ödeme
282.834,40 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%4,55
Aylık Taksit
23.744,37 TL
Toplam Ödeme
286.082,44 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%4,68
Aylık Taksit
23.965,39 TL
Toplam Ödeme
288.734,68 TL
N KOLAY
Faiz Oranı
%5,99
Aylık Taksit
26.246,86 TL
Toplam Ödeme
316.112,32 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı
%4,89
Aylık Taksit
24.324,50 TL
Toplam Ödeme
293.044,00 TL
CEPTE TEB
Faiz Oranı
%3,84
Aylık Taksit
22.554,90 TL
Toplam Ödeme
271.808,80 TL
ING
Faiz Oranı
%4,09
Aylık Taksit
22.970,30 TL
Toplam Ödeme
276.643,60 TL