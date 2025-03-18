Faiz Oranları İçin Geri Sayım Başladı! 250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası mevduat faizlerinde de düşüşler yaşanırken, bankaların sunduğu en yüksek mevduat faizi şu anda yüzde 48 ile 48,50 arasında değişiyor. Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimine devam etmesi beklenirken, bankaların sunduğu mevduat faizlerinin de gerilemesi öngörülüyor. Peki faiz indirimine devam edilecek mi? En yüksek faiz oranını hangi banka sunuyor? İşte detaylar…