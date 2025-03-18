Faiz Oranları İçin Geri Sayım Başladı! 250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
Bankada parası olanlar, mevduat faiz oranlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararına yaklaşılırken, bankalardaki son faiz oranları da araştırılmaya devam ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası mevduat faizlerinde de düşüşler yaşanırken, bankaların sunduğu en yüksek mevduat faizi şu anda yüzde 48 ile 48,50 arasında değişiyor. Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimine devam etmesi beklenirken, bankaların sunduğu mevduat faizlerinin de gerilemesi öngörülüyor. Peki faiz indirimine devam edilecek mi? En yüksek faiz oranını hangi banka sunuyor? İşte detaylar…
MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ SİNYALİ
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 42,50 seviyesine düşürmesiyle birlikte bankaların mevduat faizlerinde de gerileme sürüyor. Mart 2025 itibarıyla yüzde 48-48,50 bandında sunulan yüksek faiz oranlarının, Nisan ayında düşebileceği belirtiliyor.
Bankacılar, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edebileceğini ve mevduat faizlerinde düşüş eğiliminin süreceğini ifade ediyor. Bu nedenle, yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyenler için son günler olabilir.
250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi
250 Bin TL için:
Faiz Oranı: %48,50
Banka: ON Dijital
Vade: 32 gün
Net Getiri: 9.035 TL
500 Bin TL için:
Faiz Oranı: %48,00
Bankalar: Alternatif Bank, Anadolubank
Vade: 32 gün
Net Getiri: 17.885 TL
1 MİLYON TL İÇİN
Faiz Oranı: %48,00
Bankalar: Alternatif Bank, Anadolubank
Vade: 32 gün
Net Getiri: 35.770 TL