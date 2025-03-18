Faiz Oranları İçin Geri Sayım Başladı! 250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu

Bankada parası olanlar, mevduat faiz oranlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararına yaklaşılırken, bankalardaki son faiz oranları da araştırılmaya devam ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Faiz Oranları İçin Geri Sayım Başladı! 250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu - Resim: 1

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası mevduat faizlerinde de düşüşler yaşanırken, bankaların sunduğu en yüksek mevduat faizi şu anda yüzde 48 ile 48,50 arasında değişiyor. Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimine devam etmesi beklenirken, bankaların sunduğu mevduat faizlerinin de gerilemesi öngörülüyor. Peki faiz indirimine devam edilecek mi? En yüksek faiz oranını hangi banka sunuyor? İşte detaylar…

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Faiz Oranları İçin Geri Sayım Başladı! 250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu - Resim: 2

MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ SİNYALİ

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 42,50 seviyesine düşürmesiyle birlikte bankaların mevduat faizlerinde de gerileme sürüyor. Mart 2025 itibarıyla yüzde 48-48,50 bandında sunulan yüksek faiz oranlarının, Nisan ayında düşebileceği belirtiliyor.

Bankacılar, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edebileceğini ve mevduat faizlerinde düşüş eğiliminin süreceğini ifade ediyor. Bu nedenle, yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyenler için son günler olabilir.

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Faiz Oranları İçin Geri Sayım Başladı! 250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu - Resim: 3

250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi

250 Bin TL için:

Faiz Oranı: %48,50

Banka: ON Dijital

Vade: 32 gün

Net Getiri: 9.035 TL

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Faiz Oranları İçin Geri Sayım Başladı! 250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu - Resim: 4

500 Bin TL için:

Faiz Oranı: %48,00

Bankalar: Alternatif Bank, Anadolubank

Vade: 32 gün

Net Getiri: 17.885 TL

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Faiz Oranları İçin Geri Sayım Başladı! 250 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu - Resim: 5

1 MİLYON TL İÇİN

Faiz Oranı: %48,00

Bankalar: Alternatif Bank, Anadolubank

Vade: 32 gün

Net Getiri: 35.770 TL

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