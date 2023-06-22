Faiz kararı sonrası ne olur? İslam Memiş dolar ve altın fiyatları tahminini açıkladı

Altın ve dolar yatırımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için beklemeye geçti. Yurt içi piyasalarda 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı öne çıkarken yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Fed’in faizler ile ilgili atacağı adımlar yakından takip ediliyor.