Faiz kararı sonrası ne olur? İslam Memiş dolar ve altın fiyatları tahminini açıkladı
Merkez Bankası'nın faiz kararı için nefesler tutuldu. Piyasalarda en çok merak edilen konu ise, hem altın fiyatları hem de dolar/TL kurunun karara nasıl tepki vereceği oldu.
Altın ve dolar yatırımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için beklemeye geçti. Yurt içi piyasalarda 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı öne çıkarken yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Fed’in faizler ile ilgili atacağı adımlar yakından takip ediliyor.
Peki Faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Dolar düşecek mi yükselecek mi?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Faiz kararı için açıklama ise saat 14.00’te gelecek. Bankanın alacağı kararlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.
Ekonomistler şu an yüzde 8,50 seviyesinde olan politika faizinin 1.150 baz puan artırılacağı ve yüzde yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde tahminde bulundu.