Faiz Kararı Sonrası Borsa Günü Düşüşle Açtı

Dün açıklanan faiz kararı sonrası Borsa'nın ne yönde seyredeceği merak konusu olmuştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16’lık düşüşle açtı.

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Faiz Kararı Sonrası Borsa Günü Düşüşle Açtı

Merkez Bankası, dün Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısı sonrası politika faizini üst üste 5. kez yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası borsa, güne yüzde 0,16’lık düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,16’lık düşüşle başladı. Endeks, 15,72 puanlık azalışla 9.966,57 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

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Kaynak: İHA

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