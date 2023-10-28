Faiz kararı sonrası bankalar vites artırdı: İşte 100 bin liranın 3 aylık getirisi
Merkez Bankası'nın aldığı kararla politika faizi 500 baz puan artırıldı ve yüzde 35'e yükseldi. Yatırım yapmak isteyen vatandaş Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların faiz oranlarını takip etmeye başladı.
Vatandaşlar paralarını değerlendirmek için yatırım araçlarını araştırıyor. Bankaların verdiği mevduat faiz oranlarını yeterli bulmayan vatandaş parasını değerlendirmek için yeni yollar arıyor. Bankalardan mevduat faizleri ile ilgili yeni bir karar geldi.
Merkez Bankası faiz kararı sonrası kredi kartı, ticari kredi, bireysel kredilerin faiz oranlarında artış oldu. Peki bu faiz kararı mevduat faiz hesaplarına nasıl yansıdı? Mevduat faiz oranlarında artış oldu mu? İşte 100 bin liranın mevduat faizinden 3 aylık getirisi...
BANKALARDAN FAİZ HAMLESİ
Bankalar geçtiğimiz günlerde kredi faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı kredi satamadıkları için mevduat faiz oranlarında düşüşe gitti. Merkez Bankası beşinci kez faiz artışı kararı alması sonrası bankalardan yeni bir hamle geldi.
Mevduat faiz oranlarında düşüşe giden bankalar 3 aylık faiz oranlarında artış yaptı. Bankalar mevduat faiz oranları ile ilgili yeni çalışmalar da yapmaya başladı. Uzmanlar özellikle mevduat faiz oranları yükselmesi gerektiğini vatandaşın dövize gitmesinin engellenmesi gerektiğini vurguluyor.
MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA
Mevduat faiz oranları aylık olarak yüzde 32 ile yüzde 40 arasından bankadan bankaya değişiyor. Ancak bankalar mevduat faiz oranlarında 3 aylık seçenlere faiz oranlarını daha yüksek veriyor. Kur Korumalı Mevduat hesabından çıkanlar için oran daha da yükseliyor. İşte 100 bin lirası olan için 3 aylık getiri tablosu...
100 bin lirayı mevduat hesabından 3 aylık seçen vatandaş yüzde 45 faiz oranı ile 10.655 TL getiri elde edecek.
100 bin lirayı mevduat hesabından aylık seçen vatandaş yüzde 40 faiz oranı ile 3.331,51 TL getiri elde edecek.
BANKALAR VİTES ARTIRDI
Kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 85,5 milyar TL'lik rekor düşüş kaydetti. KKM’de son üç haftalık düşüş 232 milyar TL’ye yükseldi