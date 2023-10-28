Faiz kararı sonrası bankalar vites artırdı: İşte 100 bin liranın 3 aylık getirisi

MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA

Mevduat faiz oranları aylık olarak yüzde 32 ile yüzde 40 arasından bankadan bankaya değişiyor. Ancak bankalar mevduat faiz oranlarında 3 aylık seçenlere faiz oranlarını daha yüksek veriyor. Kur Korumalı Mevduat hesabından çıkanlar için oran daha da yükseliyor. İşte 100 bin lirası olan için 3 aylık getiri tablosu...