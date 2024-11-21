FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası İçin Kritik Dönemeç, Saat 14.00’te Açıklanıyor: 8 Kurum Birden O Tarihi İşaret Etti

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün açıklanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) Başkan Fatih Karahan eşliğinde bir araya geliyor. Toplantı sonrası 14.00’te faiz kararı belli olacak. Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı merak ediliyordu. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin beklentileri ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Ekim ayında yapılan toplantıda TCMB faiz kararı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Merkez Bankası’nın PPK Toplantısı’na yönelik düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahmini faizlerin bu ay da sabit bırakılması yönünde oldu.

3 AY İÇİNDE İLK FAİZ İNDİRİMİ YOLDA

Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu politika faizine ilişkin de tahminlere yer verildi. Bu kapsamda faizlerin yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması öngörüldü. 3 ay sonrası için faiz tahmini uygun ortalaması ise yüzde 45,38 seviyesinde tahmin edildi.

7 AYDIR SABİT KALIYOR

Sonuncusunu 2024 Mart ayında 500 baz puan olmak üzere artıran Merkez Bankası, 2023 Haziran’dan bu yana yüzde 8,5 politik faizini 4.150 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

YABANCI KURUMLARIN TCMB FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İŞARET ETTİĞİ TARİHLER