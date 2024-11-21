FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası İçin Kritik Dönemeç, Saat 14.00’te Açıklanıyor: 8 Kurum Birden O Tarihi İşaret Etti
Son dakika: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Kasım ayı toplantısı ile faiz kararını açıklıyor. 7 aydır yüzde 50’de sabit bırakılan politika faizi, ekonomistlere göre Kasım ayında da değiştirilmeyecek! İlk faiz indiriminin ne zaman olacağı merak edilirken hem TCMB hem de yabancı kurumların ekonomistlerinden tahmin geldi. Bu kapsamda JPMorgan, Goldman Sachs ve diğer yabancı finans kurumları faiz indirimi için Aralık 2024 veya Ocak 2025 tarihine işaret ediyor.
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün açıklanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) Başkan Fatih Karahan eşliğinde bir araya geliyor. Toplantı sonrası 14.00’te faiz kararı belli olacak. Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı merak ediliyordu. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin beklentileri ortaya çıktı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR
Ekim ayında yapılan toplantıda TCMB faiz kararı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Merkez Bankası’nın PPK Toplantısı’na yönelik düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahmini faizlerin bu ay da sabit bırakılması yönünde oldu.
3 AY İÇİNDE İLK FAİZ İNDİRİMİ YOLDA
Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu politika faizine ilişkin de tahminlere yer verildi. Bu kapsamda faizlerin yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması öngörüldü. 3 ay sonrası için faiz tahmini uygun ortalaması ise yüzde 45,38 seviyesinde tahmin edildi.
7 AYDIR SABİT KALIYOR
Sonuncusunu 2024 Mart ayında 500 baz puan olmak üzere artıran Merkez Bankası, 2023 Haziran’dan bu yana yüzde 8,5 politik faizini 4.150 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.
YABANCI KURUMLARIN TCMB FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İŞARET ETTİĞİ TARİHLER
- JPMorgan: Ekim ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından, JPMorgan ilk faiz indirimi beklentisini Kasım 2024'ten Ocak 2025'e erteledi.
- Goldman Sachs: Benzer şekilde, Goldman Sachs da faiz indirimi beklentisini Kasım 2024'ten Ocak 2025'e çekti.
- Morgan Stanley: Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından, Morgan Stanley faiz indirimi olasılığının azaldığını belirtti ve yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,4'ten yüzde 43,5'e yükseltti.
- ING: Hollanda merkezli ING Bankası, enflasyon verilerine rağmen Aralık 2024'te faiz indirimi beklentisini korudu.
- Bank of America: Bank of America, Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi için Aralık 2024'ü işaret etti.
- UBS: İsviçre merkezli UBS, Kasım 2024'te faiz indiriminin hâlâ mümkün olduğunu ancak bu ihtimalin azaldığını belirtti.
- BBVA: İspanyol bankası BBVA, ilk faiz indirimi beklentisini Aralık 2024'e erteledi.
- Barclays: İngiliz Barclays bankası, faiz indirimi tarihinin daha ileri bir zamana sarkabileceğini vurguladı.