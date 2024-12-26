Faiz Kararı SON DAKİKA Belli Oldu! Herkes 150 Baz Puan Faiz İndirimi Bekliyordu… Merkez Bankası’ndan Yılın Son Hamlesi…

Son dakika: Merkez Bankası toplantısı bugün 2024 yılı için son kez gerçekleştirildi. Gelecek yıl sürpriz bir şekilde 12 yerine 8 kez toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık 2024 faiz kararı için duyuru yaptı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, TCMB faiz mi indirdi? İşte yanıtı…

SON DAKİKA: TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Aralık 2024 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirildi. Merkez Bankası PPK faiz kararı saat 14:00'te açıklandı. 9 aydır yüzde 50 seviyesinde olan faizler 250 baz puanlık faiz indirimi ile yüzde 47,50 seviyesine çekildi.

FAİZ KORİDORU DARALTILDI

Kurul ayrıca, faiz koridorunu da daraltma kararı aldı. Gecelik borç alma faizi yüzde 46, borç verme faizi yüzde 49 olarak yeniden belirlendi. Karar öncesi faiz koridoru yüzde 47-yüzde 53 düzeyindeydi.

İŞTE PPK KARAR METNİ

Merkez Bankası'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"FAİZİN SEVİYESİ GEREKLİ SIKILIĞI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

ORTA VADEDE YÜZDE 5 VURGUSU

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

2 YILDA KADEMELİ YÜKSELİŞ

Şubat 2023’te yüzde 9 olan politika faizini yüzde 8,5’e çekerek son faiz indirimini gerçekleştiren Merkez Bankası Haziran 2023’e kadar bir hamle yapmamıştı. O günden sonra faizler kademeli olarak yükselirken son adım 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin 10 gün öncesinde atılmış ve 500 baz puanlık faiz artırımı ile oran yüzde 50’ye getirilmişti. Böylece bankanın faizleri Şubat ayından sonra 41,5 puan yükseldi.

2025'TE 8 FAİZ KARARI GELECEK

TCMB gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi