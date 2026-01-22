Faiz Kararı Öncesi Dolar Yeniden Atağa Geçti! İşte 22 Ocak Güncel Döviz Kurları...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kritik faiz kararını açıklayacağı günde dolar/TL 43,30, euro/TL ise 50,74 seviyesinden güne başladı.

TRUMP’IN SÖZLERİ PİYASALARDA HAVAYI DEĞİŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik sert açıklamaları, doların küresel para birimleri karşısında yüzde 1’in üzerinde değer kaybetmesine neden olmuş, dolar endeksi de benzer oranda gerilemişti. Bu süreçte “ABD varlıklarından çıkış” eğilimiyle Amerikan borsalarında yüzde 2’yi aşan kayıplar görülmüştü.

“GÜÇ KULLANMAYACAĞIZ” MESAJI DOLARI TOPARLATTI

Piyasaların merakla beklediği Davos konuşmasında Trump’ın, “Grönland için güç kullanmayacağız” demesi dengeleri değiştirdi. Bu açıklamayla birlikte risk iştahı artarken dolar yeniden güç kazandı, ABD borsaları kırmızıdan yeşile döndü. Euro/dolar paritesi 1,16 seviyelerine geri dönerken, dolar/TL’de belirgin bir değişim yaşanmadı.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ AZALDI, ALTIN GERİLEDİ

Trump’ın yeni tarifeler getirmeyeceklerini ve NATO ile anlaşmaya vardıklarını duyurması, küresel ticaret savaşı endişelerini de bir ölçüde yatıştırdı. Riskli varlıklara yönelimin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüş görüldü.

TCMB’DEN 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bugün açıklanacak Para Politikası Kurulu kararı öncesinde piyasalar, TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5 seviyesine çekmesini bekliyor. Başkan Fatih Karahan’ın ocak ve şubat aylarında enflasyonun yüksek seyredeceğine dikkat çekmesi, faiz indirim sürecinin hızına dair beklentileri daha temkinli hale getirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi