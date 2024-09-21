Faiz İndirimi Sonrası Fırsatçılık! Bakanlık Harekete Geçti... Emlakçıya 100 Bin TL Ceza Kesildi

Ziraat Bankası'nın konut kredi faizlerinde indirime gitmesinin ardından fırsatçılar da harekete geçti. Faiz indirimini fırsat bilen emlakçılar, konut piyasasının canlanacağı beklentisi ise ilandaki evlerin fiyatlarına bir günde 1,7 milyona varan zamlar yaptılar.

Durumun fark edilmesi üzerine sosyal medyada tepkiler büyürken, devreye Ticaret Bakanlığı girdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Gürcan, bir günde ilan fiyatını 1 milyon 750 bin TL artıran emlakçıya 100 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

"FIRSATÇILIĞA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Gürcan zam yapılan ilanın Adana'da olduğunu belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir. Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."