'Facialar Yaşanacak' Diyerek Duyuruldu! Ekonomik Krizin En Çok Vurduğu Sektör Belli Oldu

2023’TE 400 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Geçen yıl, resmi kayıtlara göre 400 bin kişinin işten çıkarıldığı belirtilirken, kayıt dışı işten çıkarmaların bu rakamı iki katına çıkarabileceği düşünülüyor. Taşeron firmalar, merdiven altı üretim yerleri gibi kayıt dışı çalışan işletmelerin varlığı, işten çıkarmaların ve iş gücü kaybının boyutunu daha da büyütüyor. Bu işletmelerde sosyal güvenlik primleri, kıdem tazminatı gibi maliyetlerden kaçınmak için işten çıkarmaların daha da yoğun yaşandığı biliniyor.