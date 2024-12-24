'Facialar Yaşanacak' Diyerek Duyuruldu! Ekonomik Krizin En Çok Vurduğu Sektör Belli Oldu
Ekonomik krizin derin etkileri, tekstil sektöründe iflaslar ve asgari ücret beklentisine bağlı olarak işten çıkarmaların artmasıyla kendini gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en sorunlu sektörlerinden biri olan tekstil, daralma ve kapanmalarla karşı karşıya. Piyasa uzmanları tektstil sektöründe, 31 Aralık’a kadar sürecek işten çıkarma dalgasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, sektörde ciddi bir iş gücü kaybı yaşandığını ifade ediyor.
İŞTEN ÇIKARMA DALGASI YAŞANIYOR
Hazır giyim, deri ve konfeksiyon gibi alt kollarda işler kötüye gidiyor. Uzmanlar, asgari ücretin açıklanmasının beklendiğini ve bunun nedeninin kıdem tazminatlarının artmasından kaynaklanan otomatik işten çıkış dalgası olduğunu vurguluyor. İşverenlerin bu durumu bir fırsat olarak değerlendirip, yıl sonuna kadar işçi çıkarmaya devam edeceği öngörülüyor.
2023’TE 400 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI
Geçen yıl, resmi kayıtlara göre 400 bin kişinin işten çıkarıldığı belirtilirken, kayıt dışı işten çıkarmaların bu rakamı iki katına çıkarabileceği düşünülüyor. Taşeron firmalar, merdiven altı üretim yerleri gibi kayıt dışı çalışan işletmelerin varlığı, işten çıkarmaların ve iş gücü kaybının boyutunu daha da büyütüyor. Bu işletmelerde sosyal güvenlik primleri, kıdem tazminatı gibi maliyetlerden kaçınmak için işten çıkarmaların daha da yoğun yaşandığı biliniyor.
FACİALAR YAŞANACAK
Uzmanlar, ünlü tekstil firmalarının gelecekte daha büyük zorluklarla karşılaşacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Tekstil sektöründen kaçışın başladığını, bazı iş yerlerinin bir hafta sonunda kapılarını kapatıp makinelerini hızla taşıyabildiğini belirtiyorlar. Bu durum, çalışanların iş güvencesini ciddi şekilde tehdit ediyor. Sektör uzmanları, ilerleyen dönemde tekstil sektöründe facialar yaşanacağını ve sektörden kaçış olduğunu belirtiyor.