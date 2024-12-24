'Facialar Yaşanacak' Diyerek Duyuruldu! Ekonomik Krizin En Çok Vurduğu Sektör Belli Oldu

Ekonomik krizin derin etkileri, tekstil sektöründe iflaslar ve asgari ücret beklentisine bağlı olarak işten çıkarmaların artmasıyla kendini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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'Facialar Yaşanacak' Diyerek Duyuruldu! Ekonomik Krizin En Çok Vurduğu Sektör Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye'nin en sorunlu sektörlerinden biri olan tekstil, daralma ve kapanmalarla karşı karşıya. Piyasa uzmanları tektstil sektöründe, 31 Aralık’a kadar sürecek işten çıkarma dalgasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, sektörde ciddi bir iş gücü kaybı yaşandığını ifade ediyor.

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'Facialar Yaşanacak' Diyerek Duyuruldu! Ekonomik Krizin En Çok Vurduğu Sektör Belli Oldu - Resim: 2

İŞTEN ÇIKARMA DALGASI YAŞANIYOR

Hazır giyim, deri ve konfeksiyon gibi alt kollarda işler kötüye gidiyor. Uzmanlar, asgari ücretin açıklanmasının beklendiğini ve bunun nedeninin kıdem tazminatlarının artmasından kaynaklanan otomatik işten çıkış dalgası olduğunu vurguluyor. İşverenlerin bu durumu bir fırsat olarak değerlendirip, yıl sonuna kadar işçi çıkarmaya devam edeceği öngörülüyor.

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'Facialar Yaşanacak' Diyerek Duyuruldu! Ekonomik Krizin En Çok Vurduğu Sektör Belli Oldu - Resim: 3

2023’TE 400 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Geçen yıl, resmi kayıtlara göre 400 bin kişinin işten çıkarıldığı belirtilirken, kayıt dışı işten çıkarmaların bu rakamı iki katına çıkarabileceği düşünülüyor. Taşeron firmalar, merdiven altı üretim yerleri gibi kayıt dışı çalışan işletmelerin varlığı, işten çıkarmaların ve iş gücü kaybının boyutunu daha da büyütüyor. Bu işletmelerde sosyal güvenlik primleri, kıdem tazminatı gibi maliyetlerden kaçınmak için işten çıkarmaların daha da yoğun yaşandığı biliniyor.

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'Facialar Yaşanacak' Diyerek Duyuruldu! Ekonomik Krizin En Çok Vurduğu Sektör Belli Oldu - Resim: 4

FACİALAR YAŞANACAK

Uzmanlar, ünlü tekstil firmalarının gelecekte daha büyük zorluklarla karşılaşacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Tekstil sektöründen kaçışın başladığını, bazı iş yerlerinin bir hafta sonunda kapılarını kapatıp makinelerini hızla taşıyabildiğini belirtiyorlar. Bu durum, çalışanların iş güvencesini ciddi şekilde tehdit ediyor. Sektör uzmanları, ilerleyen dönemde tekstil sektöründe facialar yaşanacağını ve sektörden kaçış olduğunu belirtiyor.

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