Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın Sahibi Meta Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor: Tarih Belli Oldu

Teknoloji devi Meta, daha önce duyurduğu işten çıkarma kararını uygulamaya koydu. Meta'nın "düşük performans" gerekçesiyle bazı çalışanlarını işten çıkaracağı haberleri daha önce de medyaya yansımıştı.

4 BİN ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILACAK

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformların sahibi olan şirket, yaklaşık 4 bin çalışanı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Cuma günü şirket çalışanlarına gönderilen bir mesajla, işten çıkarmaların pazartesi günü başlayacağı bildirildi.