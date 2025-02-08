Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın Sahibi Meta Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor: Tarih Belli Oldu
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamaları bünyesinde barındıran Meta, binlerce çalışanını işten çıkarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji devi Meta, daha önce duyurduğu işten çıkarma kararını uygulamaya koydu. Meta'nın "düşük performans" gerekçesiyle bazı çalışanlarını işten çıkaracağı haberleri daha önce de medyaya yansımıştı.
4 BİN ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILACAK
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformların sahibi olan şirket, yaklaşık 4 bin çalışanı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Cuma günü şirket çalışanlarına gönderilen bir mesajla, işten çıkarmaların pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
Çalışanlar, bu haberle büyük bir şok yaşadı. Mesajda, işten çıkarılan çalışanların şirket sistemlerine erişimlerinin bir saat içinde kesileceği ve kıdem tazminatları hakkında detaylı bilginin e-posta ile paylaşılacağı belirtildi.
İŞTEN ÇIKARMALARIN NEDENİ DÜŞÜK PERFORMANS
Meta, bu işten çıkarmaların temel nedeni olarak "düşük performans" gösterdi. Şirket yetkilileri, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı pozisyonların gereksiz olduğuna ve bu nedenle işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.
Meta'daki bu büyük çaplı işten çıkarmalar, Silikon Vadisi'nde yaşanan iş gücü azaltma trendinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Amazon, Microsoft ve Salesforce gibi diğer büyük teknoloji şirketleri de benzer adımlar atarak çalışan sayılarını azaltması bekleniyor.