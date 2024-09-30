Fabrikalarını Kapatma Kararı Almıştı: Alman Devinin Hisseleri Çakıldı!

Volkswagen, yaptığı açıklamada 2024 finansal beklentilerini revize etti. Daha önce yüzde 6,5-7 olan kar marjı tahmini, yüzde 5,6'ya çekildi ve bu da yaklaşık 18 milyar avro kar anlamına geliyor. Küresel araç teslimat hedefi de yüzde 3 artış beklentisinden vazgeçilerek, 9 milyon araca indirildi.

HEDEFLENEN BÜYÜMEYİ YAKALAYAMADI

Geçen yıl 322 milyar avro değerinde araç satışı gerçekleştiren Volkswagen, 2024 yılı için beklenen yüzde 5'e varan büyümenin artık mümkün olmadığını duyurdu. Şirket, satış gelirlerinin yüzde 0,7 düşüşle 320 milyar avro civarında olacağını öngörüyor.