Fabrikada Çalışırken Baba Mesleğine Dönüp Dünya Pazarına Açıldı: Ürünleri 250 Bin Liraya Satılıyor

MESLEĞİ YAŞATMAK İÇİN EĞİTİM VERİYOR

Elde yapılan el sanatlarının değerini vurgulayan Ulus, aynı zamanda mesleğini yaşatmak amacıyla eğitimler de veriyor.

"Hat ve naht sanatı konusunda girişimlerimiz var. Ayrıca oymacılık üzerine de talep çok arttı. İskarpela oymacılığı, elde heykel oymacılığı gibi alanlarda malzeme ve teknik destek sağlıyoruz" diyen Ulus, teknolojinin seri üretimi artırmış olsa da el işçiliğinin yerini tutamayacağını ifade etti. "Makineyle seri üretim yapılabilir, ancak elde yapılan bir işin hissiyatı başka. El sanatları, teknolojiyle geçilemeyecek bir değer" diyerek, el işçiliğinin önemini bir kez daha vurguladı.