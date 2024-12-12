Fabrikada Çalışırken Baba Mesleğine Dönüp Dünya Pazarına Açıldı: Ürünleri 250 Bin Liraya Satılıyor
Bursa'da yaşayan Özgür Ulus, fabrikada çalıştığı yılların ardından baba mesleği marangozluğa dönerek büyük bir başarıya imza attı. Kıl testereyle ürettiği el yapımı ürünleri 250 bin liraya kadar satan Ulus, şu anda 75 ülkeye ihracat yaptığını ve siparişlere yetişmediğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Özgür Ulus, 7 yıl süren fabrika işçiliği hayatını geride bırakıp baba mesleği marangozluğa döndü. Kıl testereyle yaptığı el yapımı ürünleri 250 bin liraya satan Ulus, 75 farklı ülkeye ihracat yaparak dünya pazarına adım attı. 85 metrekarelik küçük bir atölyede başladığı işte hızla büyüyen Ulus, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.
YAPTIĞI İŞ DÜNYAYA NAM SALDI
2009 yılında marangozluk mesleğine adım atan Özgür Ulus, ilk başlarda Mudanya'nın Balabancık Mahallesi'nde kurduğu 85 metrekarelik atölyede çalıştı. Zamanla işlerini büyüterek 700 metrekarelik bir atölyeye taşınan Ulus, yaptığı kıl testere işleriyle dünya çapında bir üne kavuştu. Ürünlerini 7 kıtadan 83 farklı ağaç çeşidiyle üreten Ulus, bıçak sapları, biblolar ve kuş kafesleri gibi ürünlerle dikkat çekiyor.
75 ÜLKEYE ÜRÜN SATIYOR
Marangozluk kariyerine internet ticaretini de entegre eden Ulus, "İnternet sitesi kurarak önce yurt içi, sonra da yurt dışı pazarlara açıldık. Son dönemde Asya'dan da siparişler almaya başladık. Şu an 75 farklı ülkeye ürün gönderiyoruz" dedi.
MESLEĞİ YAŞATMAK İÇİN EĞİTİM VERİYOR
Elde yapılan el sanatlarının değerini vurgulayan Ulus, aynı zamanda mesleğini yaşatmak amacıyla eğitimler de veriyor.
"Hat ve naht sanatı konusunda girişimlerimiz var. Ayrıca oymacılık üzerine de talep çok arttı. İskarpela oymacılığı, elde heykel oymacılığı gibi alanlarda malzeme ve teknik destek sağlıyoruz" diyen Ulus, teknolojinin seri üretimi artırmış olsa da el işçiliğinin yerini tutamayacağını ifade etti. "Makineyle seri üretim yapılabilir, ancak elde yapılan bir işin hissiyatı başka. El sanatları, teknolojiyle geçilemeyecek bir değer" diyerek, el işçiliğinin önemini bir kez daha vurguladı.