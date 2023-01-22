EYT'yle emekli olanların maaşlarına yüzde 30 zam yapılmayacak mı?

Enflasyon yıl içinde yüzde 85'lere çıksa da 2022 yılını yüzde 64,27 ile kapattı. Buna göre, en geniş kesimdeki düşüş nedeniyle ocak başında çalıştırdığı güncelleme sonrası tahmini zam yüzde 30 değil yaklaşık yüzde 17 olarak görünüyordu.