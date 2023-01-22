EYT'yle emekli olanların maaşlarına yüzde 30 zam yapılmayacak mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maaş hesaplayan robotundan aylıklarını kontrol eden EYT'liler, yüzde 30 oranında zam göremediler.
Emekli maaşlarına yıl başından itibaren yüzde 30 zam yapıldı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar sonrası yasanın çıkmasını bekleyen EYT'liler de SGK'nın maaş hesaplama sistemi üzerinden aylıklarını sorgulamaya başladı.
Ancak EYT'lilerin yaptığı sorgulamada maaşların yüzde 30 artmadığı görüldü. Emekli adayları artış oranının yüzde 17 civarında kalması nedeniyle hata olup olmadığını merak etti.
Çok sayıda EYT'linin kafasını karıştıran sorunun cevabı belli oldu.
Enflasyon yıl içinde yüzde 85'lere çıksa da 2022 yılını yüzde 64,27 ile kapattı. Buna göre, en geniş kesimdeki düşüş nedeniyle ocak başında çalıştırdığı güncelleme sonrası tahmini zam yüzde 30 değil yaklaşık yüzde 17 olarak görünüyordu.
Zam oranlarındaki farkla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi.