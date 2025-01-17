EYT'yi Kaçıranlara Büyük Fırsat! Bu Şartı Sağlayanlar Hemen Emekli Olacak
Emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik getiren yeni EYT düzenlemesi, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği bir fırsat sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 14 Ocak 2025’te duyurulan düzenleme, özellikle 47 ila 55 yaş arasındaki ve belirli prim gün sayısını dolduran vatandaşlara erken emeklilik imkanı tanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenleme, sigortalılık başlangıç tarihi ve prim gün sayılarına göre farklı emeklilik koşulları sunuyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için 3600 prim gün şartı uygulanırken, kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşını doldurma kriteri aranıyor.
1999-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500'e yükselirken, bu durumda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emeklilik hakkı kazanıyor. 2008 sonrası sigortalılar için ise prim günü şartı ve yaş sınırı daha da artırılıyor.
BORÇLANMA SEÇENEKLERİ VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Prim eksiği olanlar için yeni düzenleme, eksik günleri tamamlamak amacıyla çeşitli borçlanma imkanları sunuyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi yöntemlerle prim günleri artırılabiliyor. Ayrıca yurtdışı borçlanması ve isteğe bağlı sigorta ödemeleriyle de emeklilik için gerekli şartlar tamamlanabiliyor.
KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI
Yeni EYT düzenlemesi, çalışma hayatında prim günlerini tamamlamakta zorlanan bireyler için kısmi emeklilik imkanı da sunuyor. Bu sayede, 3600 prim gün şartını sağlayan ancak yaş bekleyen vatandaşlar, belirlenen sürelerin ardından emeklilik hakkından faydalanabilecek.
DAHA ADİL BİR EMEKLİLİK SİSTEMİ HEDEFLENİYOR
Yeni düzenleme, daha fazla kişinin emeklilik hakkına erişimini sağlarken, özellikle prim gün eksiği nedeniyle mağduriyet yaşayanlar için önemli bir çözüm sunuyor. Erken emeklilik imkanı, sosyal güvenlik sisteminde daha adil bir düzen oluşturmayı amaçlıyor.