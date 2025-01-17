EYT'yi Kaçıranlara Büyük Fırsat! Bu Şartı Sağlayanlar Hemen Emekli Olacak

1999-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500'e yükselirken, bu durumda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emeklilik hakkı kazanıyor. 2008 sonrası sigortalılar için ise prim günü şartı ve yaş sınırı daha da artırılıyor.