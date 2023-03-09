EYT'linin yüzü daha da gülecek: Nisanda 20 bin liraya kadar 3 farklı kazanç!
Aksi bir durum gerçekleşmezse ilk maaşlarını alacak olan EYT'lileri banka promosyonları ile birlikte neredeyse 20 bin liraya kadar çıkabilecek bir kazanç bekliyor...
EYT düzenlemesinin Meclis'te yasalaşmasının ardından emekli olacak vatandaşların merak ettiği birçok sorudan biri de 'İlk ödemeyi ne zaman ve ne kadar alırım?' oluyor. Aksi bir durum gerçekleşmezse ilk maaşlarını alacak olan EYT'lileri ise banka promosyonları ile birlikte neredeyse 20 bin liraya kadar çıkabilecek bir kazanç bekliyor...
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle EYT’li vatandaşların maaşları en düşük 5500 TL’den başlayacak 20 bin liralara varan şekilde değişiyor. Asgari ücretli 5500 TL maaş alacak, fazla sigorta primi olanın maaşı ise daha yüksek olacak. Maaş skalası ödenen prim tutarlarına göre yükselecek.
EYT’li vatandaşlarımız mart ayında dilekçe verirlerse nisan ayında ücret alacaklar. E-Devlet'ten ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gittiklerinde başvuru durumu söz konusu olacak. Vatandaşlar burada banka seçimi yapacaklar.
BANKALARIN PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?
Bunu daha önce de belirtmiştik vatandaşlar promosyon seçimi için bankalardan fiyat alıp ona göre değerlendirme yapmalılar. Bu da 5 bin ile 15 bin lira arasında bir promosyon anlamına geliyor. Promosyonlar tek sefere mahsus olarak alınan bir tutardır.