EYT'linin yüzü daha da gülecek: Nisanda 20 bin liraya kadar 3 farklı kazanç!

EYT düzenlemesinin Meclis'te yasalaşmasının ardından emekli olacak vatandaşların merak ettiği birçok sorudan biri de 'İlk ödemeyi ne zaman ve ne kadar alırım?' oluyor. Aksi bir durum gerçekleşmezse ilk maaşlarını alacak olan EYT'lileri ise banka promosyonları ile birlikte neredeyse 20 bin liraya kadar çıkabilecek bir kazanç bekliyor...