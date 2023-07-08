EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı

Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan önergeye göre emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Madde, 7 bin 500 TL maaş alanları ve EYT'lileri kapsamıyor.

EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı - Resim: 1

Memur maaş teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan önergeye göre memur, işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam yapılacak.  Zam 7 bin 500 TL alan emeklilere uygulanmayacak. EYT kapsamında emekli olanlar da bu artıştan yararlanamayacak.

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EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı - Resim: 2

Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

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EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı - Resim: 3

Sözcü'nün haberine göre, önergelere göre yüzde 25'lik zam, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmayacak. Emekli zamları sadece kök aylıklara yapılacak. Buna göre örneğin kök aylığı 6 bin lira olup Hazine desteğiyle 7.500 lira aylık alan emeklinin 6 bin liralık kök aylığına yüzde 25 zam yapılacak.

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EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı - Resim: 4

Bu emeklinin kök aylığı 7.500 liraya yükselecek. Ancak bu emekli zaten 7.500 lira aylık aldığı için ilave zam alamayacak. Hazine bu emekliye destek ödemesi yapmamış olacak. Buna karşılık örneğin kök aylığı 6 bin 500 lira olan ve Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira aylık alan emeklinin 6 bin 500 liralık aylığı yüzde 25 artacağı için bu emeklinin yeni zamlı aylığı 8 bin 125 liraya çıkacak.

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