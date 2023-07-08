EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı

Bu emeklinin kök aylığı 7.500 liraya yükselecek. Ancak bu emekli zaten 7.500 lira aylık aldığı için ilave zam alamayacak. Hazine bu emekliye destek ödemesi yapmamış olacak. Buna karşılık örneğin kök aylığı 6 bin 500 lira olan ve Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira aylık alan emeklinin 6 bin 500 liralık aylığı yüzde 25 artacağı için bu emeklinin yeni zamlı aylığı 8 bin 125 liraya çıkacak.