EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı
Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan önergeye göre emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Madde, 7 bin 500 TL maaş alanları ve EYT'lileri kapsamıyor.
Memur maaş teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan önergeye göre memur, işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam yapılacak. Zam 7 bin 500 TL alan emeklilere uygulanmayacak. EYT kapsamında emekli olanlar da bu artıştan yararlanamayacak.
Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.
Sözcü'nün haberine göre, önergelere göre yüzde 25'lik zam, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmayacak. Emekli zamları sadece kök aylıklara yapılacak. Buna göre örneğin kök aylığı 6 bin lira olup Hazine desteğiyle 7.500 lira aylık alan emeklinin 6 bin liralık kök aylığına yüzde 25 zam yapılacak.
Bu emeklinin kök aylığı 7.500 liraya yükselecek. Ancak bu emekli zaten 7.500 lira aylık aldığı için ilave zam alamayacak. Hazine bu emekliye destek ödemesi yapmamış olacak. Buna karşılık örneğin kök aylığı 6 bin 500 lira olan ve Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira aylık alan emeklinin 6 bin 500 liralık aylığı yüzde 25 artacağı için bu emeklinin yeni zamlı aylığı 8 bin 125 liraya çıkacak.