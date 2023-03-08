EYT'lilere en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu: İşte bankaların promosyon listeleri!
Bankalar EYT'li müşterileri kapmak için ödenen rakamlara zam üstüne zam yaparken, EYT'ye en yüksek promosyonu veren bankalar da belli olmaya başladı.
28 Şubat'ta yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) oturumunda kabul edilerek yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararın yayımlanmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde emekli adaylarının başvurularını toplamaya başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuruların e-Devlet'ten yapılacağını açıklamasına karşın, binlerce emekli adayının SGK binalarının önünde kuyruk olmasına engel olamadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk emekli maaşlarını Nisan ayında alacak olan vatandaşlar, aynı zamanda özel ve kamu bankaları tarafından emekli müşterilere özel sunulan promosyon kampanyalarından da yararlanabilecek.
Türkiye'de sayıları 15 milyonu geçen emekli havuzu, bankaların da en büyük müşteri dilimini oluşturuyor. Bu sebeple, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü vermeleri halinde, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere yüksek tutarda promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.