EYT'lilere en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu: İşte bankaların promosyon listeleri!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk emekli maaşlarını Nisan ayında alacak olan vatandaşlar, aynı zamanda özel ve kamu bankaları tarafından emekli müşterilere özel sunulan promosyon kampanyalarından da yararlanabilecek.