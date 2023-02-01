EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı
Uzman isimler, isteğe bağlı olarak prim ödeyecekler için 1261 gün detayına dikkatleri çekti. Öte yandan EYT Platformu Sözcüsü Mehmet Ali Çelik görüşmelerde "5 bin gün şartı masada olmayacak" dedi.
EYT düzenlemesi geçtiğimiz pazartesi günü Meclis'e geldi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İsteğe bağlı olarak prim günü ödeyecekler için uzman isimlerden 1261 gün uyarısı geldi.
"5 BİN GÜN ŞARTI MASADA OLMAYACAK"
5000 ile 5975 arasında değişen prim gün şartı tartışması oldu. Birçok EYT'li sosyal medyada 'Yaşı atladık, prime takıldık' mesajları paylaştı.
EYT Platformu Sözcüsü Mehmet Ali Çelik, "Hiçbir zaman 5000 prim olacağı söylenmedi. Primden ziyade bizi yaş haddi zorluyordu. 5 bin gün şartı masada olmayacak. Bizim amacımız yasanın bir an önce çıkmasını sağlamak " dedi.
1261 GÜN DETAYINA DİKKAT!
Kanal D Haber'in haberine göre eksik primleri olanlar doğum ya da askerlik borçlanması yapabiliyorlar ama isteğe bağlı olarak prim ödeyecekler için 1261 detayı önemli.