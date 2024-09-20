EYT'de Yeni Dönem, Emekliler Dikkat! Resmen Yürürlükte
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili önemli bir değişiklik, 1 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler, 28 Temmuz 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 2 Ağustos 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kanunun bazı maddeleri ise 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlandı.
EYT düzenlemesi kapsamında, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler için işverenlere sağlanan yüzde 5 oranındaki Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) desteği sona erdi. Kanunun 30. maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 95. madde yürürlükten kaldırıldı.
1 Mart 2023'ten itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan prim ödemesi, 1 Eylül 2024'ten itibaren işverenler tarafından yapılacak. Bu tarihten itibaren EYT'li çalışanlar için işverenler, asgari ücret üzerinden aylık 1013 TL daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyecek. Ayrıca, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,5’e yükseltilirken, işveren her bir çalışan için en az 50 TL daha fazla prim ödemekle yükümlü olacak.