EYT'de Yeni Dönem, Emekliler Dikkat! Resmen Yürürlükte

1 Mart 2023'ten itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan prim ödemesi, 1 Eylül 2024'ten itibaren işverenler tarafından yapılacak. Bu tarihten itibaren EYT'li çalışanlar için işverenler, asgari ücret üzerinden aylık 1013 TL daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyecek. Ayrıca, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,5’e yükseltilirken, işveren her bir çalışan için en az 50 TL daha fazla prim ödemekle yükümlü olacak.