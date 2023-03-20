EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında dilekçe verenlerin sayısı iki haftada 1 milyon 200 bini geçti. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş ise mahkemenin yolunu tuttu.

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EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı - Resim: 1

2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunu açan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası yürürlüğe girerken, EYT’liler ilgili yeni bir sorun gün yüzüne çıktı.

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EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı - Resim: 2

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yasası kapsamında dilekçe verenlerin sayısı iki haftada 1 milyon 200 bini geçti, emeklilik kapısı açacak kritik maddeler nedeniyle iş mahkemelerine de rekor başvuru geldi.

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EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı - Resim: 3

EYT'Lİ OLABİLECEKLER

Sabah'ın haberine göre; sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. 

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EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı - Resim: 4

Çalıştığı halde işe başlangıcı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeyen ya da geç bildirilen dava açarak EYT'li olabilecek.

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