EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında dilekçe verenlerin sayısı iki haftada 1 milyon 200 bini geçti. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş ise mahkemenin yolunu tuttu.
2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunu açan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası yürürlüğe girerken, EYT’liler ilgili yeni bir sorun gün yüzüne çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yasası kapsamında dilekçe verenlerin sayısı iki haftada 1 milyon 200 bini geçti, emeklilik kapısı açacak kritik maddeler nedeniyle iş mahkemelerine de rekor başvuru geldi.
EYT'Lİ OLABİLECEKLER
Sabah'ın haberine göre; sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu.
Çalıştığı halde işe başlangıcı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeyen ya da geç bildirilen dava açarak EYT'li olabilecek.