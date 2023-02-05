EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar

Milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlara yönelik hazırlanan düzenlemede sona gelindi.

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EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar - Resim: 1

EYT düzenlemesinde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği haftaya giriliyor. TBMM komisyonunda kabul edilen yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. 

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EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar - Resim: 2

 Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor. 

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EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar - Resim: 3

Teklif yasalaştıktan sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.

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EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar - Resim: 4

ŞUBAT AYININ İKİNCİ YARISI SÜREÇ TAMAMLANABİLİR

Şubat ayının ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

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