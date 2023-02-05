EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar

ŞUBAT AYININ İKİNCİ YARISI SÜREÇ TAMAMLANABİLİR

Şubat ayının ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.