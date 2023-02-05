EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar
Milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlara yönelik hazırlanan düzenlemede sona gelindi.
EYT düzenlemesinde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği haftaya giriliyor. TBMM komisyonunda kabul edilen yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak.
Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor.
Teklif yasalaştıktan sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.
ŞUBAT AYININ İKİNCİ YARISI SÜREÇ TAMAMLANABİLİR
Şubat ayının ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.