EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik

Depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis, yarın mesaisine yeniden başlıyor. 10 gün içinde başlanırsa yüzde 5 indirim olacak.

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EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik - Resim: 1

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanan ilk düzenlemeler arasında emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi olacak. 

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EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik - Resim: 2

Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlanan EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu’nda 7 Şubat’ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesi de yasalaşamadı.

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EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik - Resim: 3

BORÇLANMAYLA ÖNE ÇEKENLER 

EYT teklifinin salı günü Genel Kurul’da kabul edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. 

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EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik - Resim: 4

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999’da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.

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