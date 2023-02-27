EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik
Depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis, yarın mesaisine yeniden başlıyor. 10 gün içinde başlanırsa yüzde 5 indirim olacak.
Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanan ilk düzenlemeler arasında emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi olacak.
Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlanan EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu’nda 7 Şubat’ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesi de yasalaşamadı.
BORÇLANMAYLA ÖNE ÇEKENLER
EYT teklifinin salı günü Genel Kurul’da kabul edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999’da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.