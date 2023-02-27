EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik

BORÇLANMAYLA ÖNE ÇEKENLER

EYT teklifinin salı günü Genel Kurul’da kabul edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.