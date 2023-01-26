EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu?
EYT yasası ile birlikte emekli olacak çok sayıda vatandaş, alacağı maaş miktarını merak ederken, konu hakkında çok sayıda hesaplamar devam ediyor. 'EYT emeklisinin alacağı aylık yıllara göre değişir mi?' ve 'EYT'lilerin emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı haberimizde...
Tüm gözlerin çevrildiği EYT yasasının Meclis'e sunulması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında ''EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabileceğini düşünüyorum'' açıklaması yaptı.
Bu demeç üzerine EYT maaş hesaplamaları hızlanırken, merak edilen sorular da yanıtlandı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emeklilik hakkını elde edip ilk maaşlarını alacakları zaman normal bir çalışandan daha fazla gelir elde edecek. Bunun nedeni ise SGK primlerinde saklı. EYT'li bir bireyin ne kadar maaş alacağı konusuna değinen Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş şunları yazdı:
"Ortalama 10 bin TL kazanan bir çalışan için hesaplamanın detayları şu şekilde. Normal bir çalışan için 10 bin TL den yüzde 14 SGK işçi payı, yüzde 1 işsizlik primi sigortası olmak üzere toplamda yüzde 15 oranında SGK kesintisi yapılmaktadır.
Bu kişi emekli olup çalışmaya devam ederse alacağı ücretteki SGK primi kesintileri değişecek. Emeklilerden yüzde 1 oranında işsizlik sigortası primi alınmıyor. Sadece yüzde 7,5 oranında SGK kesintisi yapılıyor"