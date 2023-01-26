EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emeklilik hakkını elde edip ilk maaşlarını alacakları zaman normal bir çalışandan daha fazla gelir elde edecek. Bunun nedeni ise SGK primlerinde saklı. EYT'li bir bireyin ne kadar maaş alacağı konusuna değinen Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş şunları yazdı:

"Ortalama 10 bin TL kazanan bir çalışan için hesaplamanın detayları şu şekilde. Normal bir çalışan için 10 bin TL den yüzde 14 SGK işçi payı, yüzde 1 işsizlik primi sigortası olmak üzere toplamda yüzde 15 oranında SGK kesintisi yapılmaktadır.