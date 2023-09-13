EYT emeklisine emlak vergisi muafiyeti yolda: Şartlar belli oldu
EYT düzenlemesinden faydalanan emekliler için emlak vergisi konusunda iyi haber geldi. Milyonlarca vatandaşı etkileyecek yeni yasadan yararlanmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar da ortaya çıktı.
Bina ve araziler için emlak vergisi peşin veya taksitle ödeniyor. Ödemeler ise ilk taksi ödemesi ve peşin ödeme şeklinde iki şekilde olup 1 Mart -31 Mayıs arasında yapılıyor.
İkinci taksi ise 30 Kasım’a kadar ödeniyor. Emlak vergisinin süresi içinde ödenmemesi halinde aylık yüzde 2,5 gecikme cezası verilmesi gerekiyor. Ayrıca ilk yıl için vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından tutar olarak yüksek olanı, izleyen yıllar için de vergi ziyaı cezası kesiliyor.
Diğer vergilerden farklı olarak emlak vergisinde pişmanlık hükümlerinden yararlanılamıyor.
200 METREKAREYİ AŞMAYAN TEK KONUTLAR İÇİN GEÇERLİ
Emlak Vergisi Kanunu’na göre; hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimlerinin ve gelirleri sadece sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olanların, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor.