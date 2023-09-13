EYT emeklisine emlak vergisi muafiyeti yolda: Şartlar belli oldu

İkinci taksi ise 30 Kasım’a kadar ödeniyor. Emlak vergisinin süresi içinde ödenmemesi halinde aylık yüzde 2,5 gecikme cezası verilmesi gerekiyor. Ayrıca ilk yıl için vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından tutar olarak yüksek olanı, izleyen yıllar için de vergi ziyaı cezası kesiliyor.