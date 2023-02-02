EYT, bankaları harekete geçirdi: Garanti, 2023 promosyonlarını güncelledi
15 milyona yakın emeklinin yararlanacağı promosyon kampanyalarında şubat güncellemeleri gelmeye başladı. Garanti BBVA, promosyon kampanyalarında yaptığı güncelleme ile dikkat çekti.
2022 birçok özel ve kamu bankasının promosyon mücadelesine sahne olmuştu. 2023'ün ilk hamlesi ise Garanti Bankası'ndan geldi. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere ödenecek nakit promosyon tutarında güncellemeye giden Garanti BBVA, ayrıca kampanyanın süresini de uzattı.
İnternet sitesinden yapılan duyuruda, maaşını Garanti'ye taşıyan emeklilere promosyon dışında ek avantajların da verileceği belirtildi.
GARANTİ 2023 PROMOSYONU NE KADAR?
Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
Promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.