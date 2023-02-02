EYT, bankaları harekete geçirdi: Garanti, 2023 promosyonlarını güncelledi

GARANTİ 2023 PROMOSYONU NE KADAR?

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.