EYT, bankaları harekete geçirdi: Garanti, 2023 promosyonlarını güncelledi

15 milyona yakın emeklinin yararlanacağı promosyon kampanyalarında şubat güncellemeleri gelmeye başladı. Garanti BBVA, promosyon kampanyalarında yaptığı güncelleme ile dikkat çekti.

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EYT, bankaları harekete geçirdi: Garanti, 2023 promosyonlarını güncelledi - Resim: 1

2022 birçok özel ve kamu bankasının promosyon mücadelesine sahne olmuştu. 2023'ün ilk hamlesi ise Garanti Bankası'ndan geldi. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere ödenecek nakit promosyon tutarında güncellemeye giden Garanti BBVA, ayrıca kampanyanın süresini de uzattı.

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EYT, bankaları harekete geçirdi: Garanti, 2023 promosyonlarını güncelledi - Resim: 2

İnternet sitesinden yapılan duyuruda, maaşını Garanti'ye taşıyan emeklilere promosyon dışında ek avantajların da verileceği belirtildi.

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EYT, bankaları harekete geçirdi: Garanti, 2023 promosyonlarını güncelledi - Resim: 3

GARANTİ 2023 PROMOSYONU NE KADAR?

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.  

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EYT, bankaları harekete geçirdi: Garanti, 2023 promosyonlarını güncelledi - Resim: 4

Promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

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