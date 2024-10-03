Eylül Ayı Enflasyonu Belli Oluyor! Emeklisinden Memuruna 7’den 70’e Herkesin Gözü TÜİK’te: İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00’da eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu kritik veriler, özellikle ev sahipleri ve kiracılar için büyük önem taşıyor çünkü konut kiralarından temel gıda fiyatlarına kadar birçok alanda etkisini gösterecek.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans’ın 17 ekonomistin katılımıyla düzenlediği eylül ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin eylül ayı için ortalama enflasyon beklentisi %2,09 seviyesinde. Ekonomistlerin tahminleri %1,50 ile %2,50 arasında değişiklik gösteriyor.

Ortalama beklentilere göre, yıllık enflasyonun bir önceki ay %51,97 iken eylül ayında %48,11’e düşeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon tahminleri ise ağustos ayında %43,23 seviyesinde şekillendi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE DURUMDAYDI?

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,47 artmış, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,68 yükselmişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %51,97, yurt içi üretici fiyatlarında ise %35,75 olarak kaydedilmişti.

İŞTE FARKLI KURUMLARIN 2024 ENFLASYON TAHMİNLERİ

· Orta Vadeli Program: %41,5

· Piyasa Katılımcıları Anketi: %43,14

· AA Finans Anketi: %42,84

· Reuters Anketi: %42,95

· Finansal Kurumlar Birliği Anketi: %49,39