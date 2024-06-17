Evren Devrim Zelyut’tan ‘erken seçim’ bağlantılı asgari ücret açıklaması: Küçük bir zam gelebilir

İktidar partisi AKP ile son yerel seçimi kazanan ana muhalefet partisi CHP arasında normalleşme rüzgarları esiyor.

Özel’in Erdoğan’ı AKP Genel Merkezi’nde ziyaret etmesinin ardından geçtiğimiz gün Erdoğan Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Ekonomideki gidişatın da konuşulduğu görüşmede Özel’in “asgari ücret ve emekli aylıklarına zam yapılsın” talebine karşılık Erdoğan’ın “kasada para yok” cevabını verdiği öne sürülmüştü.

Yoksulluk, ekonomik krizin içinde ve erken seçim söylentilerinin olduğu yumuşama devri ile ilgili, Ekonomist Evren Devrim Zelyut’tan bir değerlendirme geldi.

Evren Devrim Zelyut’un bir zincir benzetmesiyle yaptığı değerlendirme sonucunda, asgari ücrete “küçük bir zam gelebilir” dedi.

Ünlü ekonomist zammın gelmemesi durumunda Türkiye’nin erken seçim sürecine yöneleceğini belirtti.

Halk TV’de Sorel Dağıstanlı’ya konuşan Zelyut şunları söyledi:

“Siyasi bir zincir kuralım. Eğer bu zamlar yapılmazsa, Özgür Bey ‘meydanlara ineceğim’ diyor. Bir şart söylemişti. Halktan erken seçim talebi gelirse, halk beni zorlarsa ben bu noktada oyuna girerim demişti. Meydanlara indiğinde halktan çıkın şu işi bitirin diye talep gelmeyecek midir? Geldiği zaman da iktidar partisine karşı ‘Hadi erken seçimi yapalım’ diyecektir. Tayip Bey de erken seçime götürecektir. Hayır böyle bir şey olmaz. Tayyip Bey elinden geldiği kadar erken seçim çağrılarına direnir. Fakat şöyle bir durum var. Sonbahar enflasyonun yaz etkisi, baz etkisi geçtikten sonra… Bakın bayram günü can sıkıcı bir şey söyleyeceğim ama bu sonbahar ve kış geçmiş sonbahar ve kışlardan daha kötü olacak. Vergilerle, zamlarla alım gücünüz düşüyor. Ve fiyatlar kolay kolay deflasyona girmeyecek ve tam gaz yukarıya gitmeye devam edecek.

‘TAYYİP BEY’İN KURMAYLARI BUNU HESAPLIYOR’

Hükümetin enflasyonu ve fiyatları düşürmek için 2 alanda, tarım ve sanayide yapısal olarak mal miktarını arttıracak, şirketleri verimli kılacak ve fiyatlar genel düzeyini düşürecek önlemler almadığını görüyoruz. Faiz artışlarıyla bu iş yürümez. Haliyle er ya da geç bu baskılarla birlikte erken seçime doğru yönelebilir. Tayyip Bey’in kurmayları bunu hesaplamıyor mu? Bu konuştuğumuz siyasi zinciri, elbette hesaplıyor. Bu bağlamda belki çok küçük bir ara zamla, ‘bakın siz istediniz, normalleşme de var biz de yaptık’ diyelim diye küçük bir zam gelebilir. Eğer gelmezse, ben Türkiye’nin erken seçim sürecine doğru yöneldiğini görüyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem