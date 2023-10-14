Evlilik kredisinin detaylar belli oldu: İşte başvuru tarihi ve şartları!
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan evlilik kredisiyle ilgili detayları açıkladı. Peki evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Tüm detaylar haberde…
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi olarak söz verdiği evlilik kredisi başvuruları gündemin ilk sıralarda yer alıyor. Genç çiftlerin merakla beklediği evlilik kredisiyle ilgili açıklama Erdoğan’dan geldi. İşte, evlilik kredisi başvuru şartları ile ilgili detaylar...
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?
Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
EVLİLİK KREDİSİ YAŞ ARALIĞI NASIL?
Erdoğan’ın verdiği müjdeye göre, Aile ve Çalışma Bankası için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu kapsamda evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için yaş sınırı belirlendi. Edinilen bilgilere göre, yaş aralığı 18-25 yaş arası ve ilk kez evlenecek gençler verilecek olan krediden yararlanabilecek.
ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİ
Kredinin finansmanının tüm yeraltı madenlerinden elde edilen gelirlerden sağlanacağı öğrenildi. Kredi verilecek gençlerin ekonomik durumunu da bakılacak çalışmada, pilot bölge olarak da deprem bölgesi seçildi.
TEKLİF MECLİS'E SUNULACAK
AKP tarafından hazırlanan gençlere vergisiz cep telefonu, ev kadınlarına prim desteği, 18 yaşına giren gençlere ücretsiz 10 GB internet ve çocuğu olan kadınlara erken emeklilik fırsatını sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası için sona gelindi. Teklif bu ay AKP Hükümeti tarafından Meclis’e gönderilip yasalaştırılması bekleniyor:
ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık.
Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.
Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız” diye konuştu.