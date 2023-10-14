Evlilik kredisinin detaylar belli oldu: İşte başvuru tarihi ve şartları!

EVLİLİK KREDİSİ YAŞ ARALIĞI NASIL?

Erdoğan’ın verdiği müjdeye göre, Aile ve Çalışma Bankası için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu kapsamda evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için yaş sınırı belirlendi. Edinilen bilgilere göre, yaş aralığı 18-25 yaş arası ve ilk kez evlenecek gençler verilecek olan krediden yararlanabilecek.