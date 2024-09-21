Evlere Ücretsiz Elektrik Geliyor! Uzmanı Tüm Ayrıntıları açıkladı, Bir Kere Alan 25 Yol Boyunca Kullanacak
Evlerde bedava elektrik kullanımı dönemi başlıyor. Uzmanların açıklamalarına göre, bir kez yapılan yatırım ile 25 yıl boyunca ücretsiz enerji sağlanabiliyor. İşte tüm ayrıntılar...
Kaynak: AA
Trakya Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, balkon korkuluklarına monte edilen fotovoltaik güneş panellerinin evlerdeki elektrik tüketiminin bir kısmını güneş enerjisiyle karşılayabileceğini ortaya koydu. Mühendislik Fakültesi'nden Doç. Dr. Dinçer Akal ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, güneş panellerinin verimliliğini etkileyen çeşitli faktörleri inceleyerek bu yenilikçi yaklaşımı analiz etti.
Çalışmada, balkon korkuluklarına yerleştirilen güneş panellerinin farklı açılarla konumlandırılmasının, elde edilen enerji miktarını nasıl etkilediği detaylı bir şekilde değerlendirildi. Doç. Dr. Akal, güneş enerjisinin çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğuna vurgu yaparak, balkonların bu potansiyelin kullanılmadığı alanlar arasında yer aldığını belirtti. Araştırmanın sonuçlarına göre, balkon korkuluklarına monte edilecek paneller sayesinde evin günlük elektrik ihtiyacının belirli bir bölümü karşılanabilecek.
Akal, doğru açıyla yerleştirilen güneş panellerinin televizyon, bilgisayar ve telefon gibi cihazların enerji ihtiyacını birkaç saat boyunca karşılayabileceğini ifade etti.
ELEKTRİK TÜKETİMİNDE YÜZDE 10'LUK TASARRUF
Trakya Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre, balkon korkuluklarına yerleştirilen fotovoltaik güneş panelleri, evlerde elektrik tüketiminde yüzde 10’a kadar tasarruf sağlayabilir. Doç. Dr. Dinçer Akal ve ekibi tarafından yürütülen bu araştırmada, panellerin 20 ila 30 derece eğimle yerleştirilmesinin verimliliği artırdığı tespit edildi.
Akal, standart bir balkonun doğru açıyla kullanılması durumunda önemli bir enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti. Daha büyük balkonlar ve teraslarda panel sayısının artırılmasıyla bu tasarruf oranının yükseltilebileceği vurgulandı.
25 YILA KADAR KULLANIM ÖMRÜ
Bu güneş panellerinin yaklaşık 20-25 yıl kullanım ömrü olduğuna dikkat çeken Akal, düşük yatırım maliyetiyle kurulabilen bu sistemlerin, elektrik kesintisi durumunda jeneratör görevi görebileceğini ifade etti. Ayrıca, bu sistemlerin basit bir kurulumla hızlıca devreye alınabileceğini ve uzun vadede ciddi enerji tasarrufu sağlayabileceğini de sözlerine ekledi. Güneş panelleri, evlerde temiz ve sürdürülebilir enerji kullanımının artırılmasında önemli bir rol oynayabilir.