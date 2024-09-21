Evlere Ücretsiz Elektrik Geliyor! Uzmanı Tüm Ayrıntıları açıkladı, Bir Kere Alan 25 Yol Boyunca Kullanacak

Çalışmada, balkon korkuluklarına yerleştirilen güneş panellerinin farklı açılarla konumlandırılmasının, elde edilen enerji miktarını nasıl etkilediği detaylı bir şekilde değerlendirildi. Doç. Dr. Akal, güneş enerjisinin çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğuna vurgu yaparak, balkonların bu potansiyelin kullanılmadığı alanlar arasında yer aldığını belirtti. Araştırmanın sonuçlarına göre, balkon korkuluklarına monte edilecek paneller sayesinde evin günlük elektrik ihtiyacının belirli bir bölümü karşılanabilecek.

Akal, doğru açıyla yerleştirilen güneş panellerinin televizyon, bilgisayar ve telefon gibi cihazların enerji ihtiyacını birkaç saat boyunca karşılayabileceğini ifade etti.