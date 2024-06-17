Evlenmek isteyenler çiftleri üzecek haber: 2024'te düğün fiyatları aldı başını gitti

Evlenmeyi planlayan çiftler de iki kez düşünmeye başladı.

Giderek artan ekonomik kriz, yüksek döviz fiyatları, alım gücünün günden güne düşmesi ve alıp başını giden enflasyon evlilik hazırlığındaki çiftleri zor durumda bırakıyor.

Hürriyet’ten Özge Esen’in haberine göre, bu yıl 250 kişilik bir düğün yapmak isteyen çiftler, bütçelerini ciddi şekilde zorlamak zorunda kalacaklar. Yemeksiz bir düğün için ortalama maliyet 100 bin TL’den başlarken, yemekli bir düğün için bu rakam 200 bin TL’yi aşıyor.

Düğün sektörünün temsilcileri bu yıl yemeksiz bir düğünün maliyetinin 90-100 bin TL arasında olduğunu belirtiyor. Yemekli düğünler için ise başlangıç fiyatları 200 bin TL civarında.

Düğün masraflarına kına gecesi, gelinlik, damatlık, kuaför ve fotoğraf çekimi gibi ek giderler de dahil edildiğinde, toplam harcama ortalama 450 bin TL’yi bulabiliyor.

Sektör temsilcileri, evlenecek çiftlere bütçelerini dikkatli planlamalarını ve belirledikleri bütçenin yüzde 50’sinden fazlasını harcamayı göze almalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem