Evlenecek Çiftler Yandı: 1 Ocak İtibarıyla Yüzde 870 Zam Geliyor

Türkiye'de evlilik hazırlığı yapan çiftler, enflasyon nedeniyle artan masraflarla mücadele ederken, nikah ücretlerine gelen zamlar bu süreci daha da zorlaştırıyor. Çeyiz, düğün ve diğer masrafların yükü altında ezilen çiftler, sade bir nikahla evlenmeyi tercih etmeye başlasa da nikah ücretlerindeki artış bu planları da zora soktu.