Evlenecek Çiftler Yandı: 1 Ocak İtibarıyla Yüzde 870 Zam Geliyor
İğneden ipliğe gelen zamlara yeni yılla birlikte bir yenisi daha eklendi. Çeyizi, düğünü, altını derken evlenecek çiftlere kötü haber geldi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tam yüzde 870 zam gelecek.
Kaynak: Ekonomim
Türkiye'de evlilik hazırlığı yapan çiftler, enflasyon nedeniyle artan masraflarla mücadele ederken, nikah ücretlerine gelen zamlar bu süreci daha da zorlaştırıyor. Çeyiz, düğün ve diğer masrafların yükü altında ezilen çiftler, sade bir nikahla evlenmeyi tercih etmeye başlasa da nikah ücretlerindeki artış bu planları da zora soktu.
Ekonomim'de yer alan habere göre, İstanbul’da nikah salonlarındaki ücret artışları yuva kurmayı düşünen çiftleri düşündürüyor. Kadıköy Belediyesi’nde hafta içi nikah kıyma ücreti 2018 yılında 268,5 TL iken, 2025 yılında bu rakam yüzde 870 artışla 2.605 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde, Şişli Belediyesi’nde 2018’de 150 TL olan nikah kıyma ücreti, 2024 yılı itibarıyla yüzde 767 oranında artarak 1.300 TL'ye çıktı.
AİLE CÜZDANINA DA ZAM GELDİ
Nikah masrafları yalnızca salon ücretleriyle sınırlı kalmadı. Aile cüzdanı bedeli de 2024 yılında 705 TL’den, 2025 itibarıyla yaklaşık 1.040 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Enflasyonun etkisiyle artan bu maliyetler, evlilik hayali kuran çiftlerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Düğün yerine sade bir nikah planlayan gençler bile bu yüksek maliyetler karşısında çaresiz kalıyor.