Eviniz ısınmıyorsa bu yöntemi deneyin: İşte radyatörlerin performansını iki kat arttıran formül
Kombi yüksekte açık olsa dahi evinizin içi dilediğiniz sıcaklıkta olmuyorsa mutla bu yöntemi deneyin. Eviniz hamamdan hallice olacak...
Kış aylarının gelmesiyle birlikte hemen hemen herkesin en muzdarip olduğunu konulardan bir tanesi evin istenilen sıcaklıkta olmamasıdır. Bazı durumlarda radyatörler tamamıyla açık olsa dahi ev içerisin ısıtmaz.
Radyatörlerin açık olsa da evin istenilen sıcaklıkta olmasının en büyük nedeni, yalıtım sisteminin yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Duvarların önüne takılan radyatörlerden açığa çıkan sıcak havanın bir kısmını duvar soğukluğu dışarıya çekmektedir. Bu durum dolayısıyla da evde istenilen sıcak hava hakimiyeti kurulamaz.
Radyatörlerden maksimum verim alabilmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz...
Radyatörlerden maksimum verim alabilmek için uygulamanız gereken yöntem oldukça kolaydır. Radyatörlerden açığa çıkan sıcaklığı yansıtmak, var olan mevcut sıcaklığın direkt olarak eve yayılmasını sağlayacaktır.