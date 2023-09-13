Evini satmak isteyenler dikkat: 349 bin TL ceza kesildi

Konut fiyatlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrası yaşanan artış ikinci el piyasasını da etkilemişti. Artan enflasyon ve döviz kuruyla beraber hem sıfır hem ikinci el dairelerin fiyatlarının yükselmesi bazı fırsatçılara da ortam hazırlamıştı.