Evini satmak isteyenler dikkat: 349 bin TL ceza kesildi
Özellikle büyükşehirlerdeki konut fiyatları, fahiş tutarlar nedeniyle kiracıları mağdur ediyor. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili bir gelişmeyi duyurarak ev sahiplerini uyardı.
Konut fiyatlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrası yaşanan artış ikinci el piyasasını da etkilemişti. Artan enflasyon ve döviz kuruyla beraber hem sıfır hem ikinci el dairelerin fiyatlarının yükselmesi bazı fırsatçılara da ortam hazırlamıştı.
Ticaret Bakanlığı, günden güne artan şikayetler sonrası harekete geçti.
BAKAN YARDIMCISI DUYURDU
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
"İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir.