Evini satıp mevduata yatırmayı düşünenler için kritik uyarı

Pek çok yatırımcı varlıklarını değerlendirmek için çeşitli yatırım araçlarına yönelirken, açıklamalarıyla dikkat çeken emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran, "tecrübe ile sabittir" diyerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi verilere, konut satışlarındaki düşüş sürüyor. Bu yılın Nisan ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11,8 azaldı ve 75 bin 569'a geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın stopaj kararı sonrası mevduat faizlerindeki düşüş, alınan yeni zorunlu karşılık önlemleri ile bir dengeye oturmuştu. Fakat mevduat faizlerindeki düşüş eğilimi yeniden hız kazandı.

Paylaşılan detaylara göre birkaç hafta önce yüzde 68,2 ile zirve yapan mevduat faizleri geçen hafta yüzde 61,8 seviyesine geriledi.

Söz konusu bu düşüşle beraber 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık bir azalma gösterdi. Son iki hafta içinde toplamda 6 puandan fazla bir düşüş yaşandı.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ekonomist Mert Başaran, konutun satılması ve paranın faizde değerlendirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

"PARANIZ HER SENE ERİYEBİLİR"

Evini satarak faiz getirisiyle kiraya çıkılmasına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Mert Başaran, bu şekilde yapılacak yatırımın büyük yanlışlar getireceğini söyledi. Evini satarak faizle kiraya geçmeyi düşünenlere seslenen yatırım uzmanı, yatırımcının en fazla 1 sene geçinebileceğini kaydederek, faiz yatırımının her yıl eriyeceğini söyledi.

Mert Başaran şöyle konuştu: “Sakın ha, malınızı faize koyup, 1-2 sene geçici saltanat yaşamayın çünkü o yüzde 44 aldığınız para aslında sizin hakkınız olan para değil, enflasyonun hakkı olan para. Sen enflasyonun hakkını cebe koyarsan o para erir. Bu da tecrübe ile sabittir.”