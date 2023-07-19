Evini iş yeri olarak kiraya verenler dikkat: İş yeri kiraları nasıl artacak?
Tv100.com yazarı Mustafa Zafer, iş yerlerinde uygulanacak kira artışlarının detaylarını yazdı. Evlerini iş yeri olarak kiraya verenler ne yapacak? Kira artışları nasıl uygulanacak? İşte detaylar...
Mustafa Zafer'in iş yeri olarak kullanılan evlerde kira artışının nasıl uygulanacağını kaleme aldığı yazısı şöyle:
Konut kiralarındaki yasal artış oranının 11 Haziran 2022 tarihinde Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde düzenlemesiyle yüzde 25 sınırı getiren düzenleme 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl daha devam edecek…
Tapuda konut olarak gösterilen bir taşınmazın iş yeri olarak kiraya verilip verilemeyeceği ile iş yeri olarak gösterilen bağımsız bölümde kira artışının ne olduğunu birlikte inceleyelim.
KONUTLARDA YASAL ARTIŞ MİKTARI
Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici ikinci madde düzenlemesiyle konut kiraları bakımından 02/07/2023 ilâ 01/07/2024 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla geçerlidir.
Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacağı hüküm altına alınmıştır.