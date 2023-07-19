Evini iş yeri olarak kiraya verenler dikkat: İş yeri kiraları nasıl artacak?

Konut kiralarındaki yasal artış oranının 11 Haziran 2022 tarihinde Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde düzenlemesiyle yüzde 25 sınırı getiren düzenleme 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl daha devam edecek…

Tapuda konut olarak gösterilen bir taşınmazın iş yeri olarak kiraya verilip verilemeyeceği ile iş yeri olarak gösterilen bağımsız bölümde kira artışının ne olduğunu birlikte inceleyelim.