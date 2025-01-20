Evi Kentsel Dönüşüme Girenler Dikkat! Kira Desteği Fiyatları Tümden Değişti

2025 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI TUTARLARI

Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre, 2025 yılında illere göre güncellenen kira yardımları şu şekilde belirlendi:

İstanbul: Kira yardımı 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldı.

Ankara ve İzmir: 4 bin 500 liradan 6 bin liraya yükseldi.

Diğer büyükşehirler: 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

Diğer iller: 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.

Bakan Kurum, vatandaşların kentsel dönüşüm sürecinde mağdur olmamaları için kira yardımlarını artırdıklarını belirtti.