Evi Kentsel Dönüşüme Girenler Dikkat! Kira Desteği Fiyatları Tümden Değişti
Kentsel dönüşüm kapsamında evlerini boşaltan hak sahipleri için kira yardımı desteği 2025 yılında artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni tarifeye göre, illere göre değişen kira yardımı tutarları belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılında kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine sağlanan kira yardımları devam ediyor. Vatandaşlar, bu yardımların miktarlarını ve ne kadar süreyle verileceğini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Kentsel dönüşüm sürecinde evlerini terk eden hak sahiplerine yönelik kira yardımları, 2025 yılında yeniden belirlenen rakamlarla dikkat çekiyor. Yardımdan yararlanmak isteyenler, kira desteği tutarları, başvuru koşulları ve süresi hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 2025 yılına ait kentsel dönüşüm kira yardımlarıyla ilgili tüm detaylar…
2025 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI TUTARLARI
Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre, 2025 yılında illere göre güncellenen kira yardımları şu şekilde belirlendi:
İstanbul: Kira yardımı 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldı.
Ankara ve İzmir: 4 bin 500 liradan 6 bin liraya yükseldi.
Diğer büyükşehirler: 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
Diğer iller: 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.
Bakan Kurum, vatandaşların kentsel dönüşüm sürecinde mağdur olmamaları için kira yardımlarını artırdıklarını belirtti.
KİRA YARDIMI KAÇ AY BOYUNCA VERİLİYOR?
Kentsel dönüşüm sürecinde sağlanan kira yardımları, yapıların durumuna göre farklı sürelerde ödeniyor:
Riskli yapılar: Kira yardımı 18 ay boyunca sağlanıyor.
Riskli ve rezerv yapı alanları: Yardım süresi en fazla 48 aya kadar uzayabiliyor.
Kiracılar için ise iki aylık kira yardımı tek seferde ödeniyor. Sınırlı ayni hak sahiplerine ise beş aylık kira yardımı yine toplu olarak veriliyor.
2025 yılında yapılan bu düzenlemeyle, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamaları hedefleniyor. Kira yardımı başvuru şartları ve süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi kaynaklarından detaylara ulaşabilir.