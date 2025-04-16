Evi Arsayı Satıp Mevduata Yatıranlar Aylık Ne Kadar Kazanıyor? İşte 5 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi

Nisan 2025’in ikinci haftasında mevduat faizleri yatırımcıların dikkatini çekecek seviyelere ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayında uygulamaya koyduğu sıkı para politikası ve verdiği yönlendirme sinyalleri, bankalar arası faiz rekabetini hızlandırdı. Mevduat faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Evi Arsayı Satıp Mevduata Yatıranlar Aylık Ne Kadar Kazanıyor? İşte 5 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi - Resim: 1

Mart ayı ortalarında yüzde 47 seviyelerinde seyreden faiz oranları, nisan ortasında gözle görülür bir artış gösterdi. Özellikle yüksek tutarda tasarrufu olan yatırımcılar, vadeli mevduat seçeneklerini tekrar değerlendirmeye başladı. Bankalar arasında süregelen rekabet, faiz oranlarının daha cazip hale gelmesini sağladı.

Yüzde 50’ye yaklaşan faiz oranları, 5 milyon TL ve üzeri birikime sahip yatırımcılar için oldukça yüksek aylık getiriler anlamına geliyor. Bu durum, tasarruf sahiplerinin faiz hesaplarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

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Evi Arsayı Satıp Mevduata Yatıranlar Aylık Ne Kadar Kazanıyor? İşte 5 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi - Resim: 2

5 MİLYON TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

16 Nisan 2025 itibarıyla bazı bankalar 32 günlük vadeli mevduatlara yüzde 49 ila yüzde 50 arasında faiz teklif ediyor. Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 5 milyon TL’lik bir yatırımın 1 aylık (32 günlük) net faiz getirisi banka politikasına ve brüt-net ayrımına göre değişmekle birlikte yaklaşık 192.000 TL ile 205.000 TL arasında gerçekleşiyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Bankaların sunduğu oranlar gün gün değişiklik gösterebilse de nisan ortası itibarıyla önde gelen özel bankalarla dijital bankacılık hizmeti sunan kuruluşlar, yüzde 50 seviyesini zorlayan faizlerle öne çıkıyor. Yatırımcılar, en yüksek kazancı elde etmek için faiz oranlarının yanı sıra stopaj oranları ve ek koşulları da dikkatle inceliyor.

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Evi Arsayı Satıp Mevduata Yatıranlar Aylık Ne Kadar Kazanıyor? İşte 5 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi - Resim: 3

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Uzmanlara göre TCMB’nin para politikasındaki kararlılığı devam ettiği sürece mevduat faizlerinde yüksek seyrin bir süre daha korunması bekleniyor. Özellikle enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Merkez Bankası’nın bu stratejisi, mevduat ürünlerini kısa vadede cazip kılmaya devam edecek.

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Evi Arsayı Satıp Mevduata Yatıranlar Aylık Ne Kadar Kazanıyor? İşte 5 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi - Resim: 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 32

Vade Sonu Tutar 5.119.233 TL

Net Kazanç 119.233 TL

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,85

Vade Sonu Tutar 5.126.126 TL

Net Kazanç 126.126 TL

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 35,24

Vade Sonu Tutar 5.131.305 TL

Net Kazanç 131.305 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 39

Vade Sonu Tutar 5.145.315 TL

Net Kazanç 145.315 TL

ING

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL

Net Kazanç 175.123 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 35,75

Vade Sonu Tutar 5.133.205 TL

Net Kazanç 133.205 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 41,5

Vade Sonu Tutar 5.154.630 TL

Net Kazanç 154.630 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı % 47,5

Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL

Net Kazanç 176.986 TL

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Evi Arsayı Satıp Mevduata Yatıranlar Aylık Ne Kadar Kazanıyor? İşte 5 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi - Resim: 5

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 30

Vade Sonu Tutar 5.111.781 TL

Net Kazanç 111.781 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL

Net Kazanç 175.123 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 50

Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL

Net Kazanç 186.301 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL

Net Kazanç 182.575 TL

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Evi Arsayı Satıp Mevduata Yatıranlar Aylık Ne Kadar Kazanıyor? İşte 5 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı % 48,5

Vade Sonu Tutar 5.180.712 TL

Net Kazanç 180.712 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5

Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL

Net Kazanç 176.986 TL

ODEA

Faiz Oranı % 48

Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL

Net Kazanç 178.849 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 5.147.178 TL

Net Kazanç 147.178 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL

Net Kazanç 175.123 TL

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