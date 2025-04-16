Evi Arsayı Satıp Mevduata Yatıranlar Aylık Ne Kadar Kazanıyor? İşte 5 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi

5 MİLYON TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

16 Nisan 2025 itibarıyla bazı bankalar 32 günlük vadeli mevduatlara yüzde 49 ila yüzde 50 arasında faiz teklif ediyor. Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 5 milyon TL’lik bir yatırımın 1 aylık (32 günlük) net faiz getirisi banka politikasına ve brüt-net ayrımına göre değişmekle birlikte yaklaşık 192.000 TL ile 205.000 TL arasında gerçekleşiyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Bankaların sunduğu oranlar gün gün değişiklik gösterebilse de nisan ortası itibarıyla önde gelen özel bankalarla dijital bankacılık hizmeti sunan kuruluşlar, yüzde 50 seviyesini zorlayan faizlerle öne çıkıyor. Yatırımcılar, en yüksek kazancı elde etmek için faiz oranlarının yanı sıra stopaj oranları ve ek koşulları da dikkatle inceliyor.