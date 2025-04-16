Evi Arsayı Satıp Mevduata Yatıranlar Aylık Ne Kadar Kazanıyor? İşte 5 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi
Nisan 2025’in ikinci haftasında mevduat faizleri yatırımcıların dikkatini çekecek seviyelere ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayında uygulamaya koyduğu sıkı para politikası ve verdiği yönlendirme sinyalleri, bankalar arası faiz rekabetini hızlandırdı. Mevduat faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Mart ayı ortalarında yüzde 47 seviyelerinde seyreden faiz oranları, nisan ortasında gözle görülür bir artış gösterdi. Özellikle yüksek tutarda tasarrufu olan yatırımcılar, vadeli mevduat seçeneklerini tekrar değerlendirmeye başladı. Bankalar arasında süregelen rekabet, faiz oranlarının daha cazip hale gelmesini sağladı.
Yüzde 50’ye yaklaşan faiz oranları, 5 milyon TL ve üzeri birikime sahip yatırımcılar için oldukça yüksek aylık getiriler anlamına geliyor. Bu durum, tasarruf sahiplerinin faiz hesaplarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.
5 MİLYON TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
16 Nisan 2025 itibarıyla bazı bankalar 32 günlük vadeli mevduatlara yüzde 49 ila yüzde 50 arasında faiz teklif ediyor. Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 5 milyon TL’lik bir yatırımın 1 aylık (32 günlük) net faiz getirisi banka politikasına ve brüt-net ayrımına göre değişmekle birlikte yaklaşık 192.000 TL ile 205.000 TL arasında gerçekleşiyor.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?
Bankaların sunduğu oranlar gün gün değişiklik gösterebilse de nisan ortası itibarıyla önde gelen özel bankalarla dijital bankacılık hizmeti sunan kuruluşlar, yüzde 50 seviyesini zorlayan faizlerle öne çıkıyor. Yatırımcılar, en yüksek kazancı elde etmek için faiz oranlarının yanı sıra stopaj oranları ve ek koşulları da dikkatle inceliyor.
MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Uzmanlara göre TCMB’nin para politikasındaki kararlılığı devam ettiği sürece mevduat faizlerinde yüksek seyrin bir süre daha korunması bekleniyor. Özellikle enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Merkez Bankası’nın bu stratejisi, mevduat ürünlerini kısa vadede cazip kılmaya devam edecek.
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 5.119.233 TL
Net Kazanç 119.233 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,85
Vade Sonu Tutar 5.126.126 TL
Net Kazanç 126.126 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 5.131.305 TL
Net Kazanç 131.305 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 5.145.315 TL
Net Kazanç 145.315 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 35,75
Vade Sonu Tutar 5.133.205 TL
Net Kazanç 133.205 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 5.154.630 TL
Net Kazanç 154.630 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL
Net Kazanç 176.986 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 5.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL
Net Kazanç 182.575 TL
TEB
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.180.712 TL
Net Kazanç 180.712 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL
Net Kazanç 176.986 TL
ODEA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.147.178 TL
Net Kazanç 147.178 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL