Evi Arsası Olanlara İslam Memiş'ten Önemli Uyarı: Tapunuz Elinizden Uçmasın

Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin tapu kaydında haciz ya da satışa yol açabileceğini vurgulayan Memiş, tapu sahiplerinin dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

AİLE ŞERHİ VE İŞLEM YAPILMAZ BEYAN TESİSİ

İslam Memiş, tapu sahiplerinin bu tür dolandırıcılıklara karşı kendilerini korumak için iki güvenlik önlemi alabileceğini açıkladı. İlki, Aile Şerhi koymak. Bu işlem, mülk sahibinin eşinin onayı olmadan yapılan herhangi bir satış işleminin geçerli olamayacağı anlamına geliyor.