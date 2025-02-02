Evi Arsası Olanlara İslam Memiş'ten Önemli Uyarı: Tapunuz Elinizden Uçmasın
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tapu sahiplerini artan evrak dolandırıcılıklarına karşı uyararak mülklerini korumak için alınması gereken önlemleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, tapu işlemlerinde evrak dolandırıcılığının arttığına dikkat çekti. Dolandırıcıların, ses taklitleri ile telefonla onay alarak ya da sahte kargoculuk yöntemleriyle imza toplayarak mülk sahiplerini mağdur edebileceğini belirtti.
Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin tapu kaydında haciz ya da satışa yol açabileceğini vurgulayan Memiş, tapu sahiplerinin dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.
AİLE ŞERHİ VE İŞLEM YAPILMAZ BEYAN TESİSİ
İslam Memiş, tapu sahiplerinin bu tür dolandırıcılıklara karşı kendilerini korumak için iki güvenlik önlemi alabileceğini açıkladı. İlki, Aile Şerhi koymak. Bu işlem, mülk sahibinin eşinin onayı olmadan yapılan herhangi bir satış işleminin geçerli olamayacağı anlamına geliyor.
Diğer bir önlem ise İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi eklemek. Bu işlemle birlikte, tapuya herhangi bir işlem yapılmadan hiçbir satış işlemi gerçekleştirilemez. Memiş, bu güvenlik önlemlerinin kolayca Web Tapu üzerinden yapılabileceğini belirtti.
MÜLK SAHİPLERİ İÇİN GÜVENLİK ÖNERİSİ
Memiş, tapu sahiplerinin bu basit ancak etkili güvenlik önlemleri ile mülklerini koruyabileceğini belirterek, dolandırıcılık riski ile karşılaşmamak için dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.