Evdeki Çöpler Artık Para Edecek! Atan Pişman Olacak, Tamamen Başladı

VATANDAŞLAR NASIL KAZANÇ SAĞLAYACAK?

Bu sistem, yalnızca çevre korumayı değil, ekonomik faydayı da hedefliyor. Kullanılmış ambalajları iade eden vatandaşlar için şu fırsatlar sunuluyor:

Şişe veya kutu başına 25 kuruş iade: İade edilen her ambalaj için belirlenen tutar, vatandaşların Türkiye Emlak Katılım Bankası altyapısındaki e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.

Esnek kullanım: Biriken tutarlar alışverişte kullanılabilir veya nakit olarak çekilebilir.