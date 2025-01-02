Evdeki Çöpler Artık Para Edecek! Atan Pişman Olacak, Tamamen Başladı

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Türkiye, çevreyi korumak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla 1 Ocak 2025 itibarıyla Depozito Yönetim Sistemini hayata geçirdi. Bu yeni uygulama, hem çevre dostu bir yaklaşım sunuyor hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlıyor. İşte sistemin işleyişi ve detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Depozito sistemi, 0.1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajları kapsıyor. İşte sistem kapsamında geri dönüşüme dahil edilebilecek ürünler:
Alkolsüz içecek şişeleri
İçme ve kaynak suları
Doğal mineralli sular
Meyve suları
Süt ve süt ürünleri
Alkollü ve alkolsüz bira kutuları
Enerji ve sporcu içecekleri
VATANDAŞLAR NASIL KAZANÇ SAĞLAYACAK?
Bu sistem, yalnızca çevre korumayı değil, ekonomik faydayı da hedefliyor. Kullanılmış ambalajları iade eden vatandaşlar için şu fırsatlar sunuluyor:
Şişe veya kutu başına 25 kuruş iade: İade edilen her ambalaj için belirlenen tutar, vatandaşların Türkiye Emlak Katılım Bankası altyapısındaki e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.
Esnek kullanım: Biriken tutarlar alışverişte kullanılabilir veya nakit olarak çekilebilir.
5 BİN İADE NOKTASIYLA KOLAYLIK
Sistemin başlangıcında, Türkiye genelinde 5 bin iade noktası hizmete açıldı. Bu noktalar, marketlerden belediyelere, otellerden üniversitelere kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ayrıca, gelişmiş iade makineleri sayesinde vatandaşlar işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.
Depozito Yönetim Sistemi ile:
Atık miktarı azalacak, çevre kirliliği önlenecek.
Doğal kaynakların korunması sağlanacak.
Vatandaşlar geri dönüşüm sayesinde ekonomik kazanç elde edecek.