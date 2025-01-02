Evdeki Çöpler Artık Para Edecek! Atan Pişman Olacak, Tamamen Başladı

Türkiye, çevreyi korumak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla 1 Ocak 2025 itibarıyla Depozito Yönetim Sistemini hayata geçirdi. Bu yeni uygulama, hem çevre dostu bir yaklaşım sunuyor hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlıyor. İşte sistemin işleyişi ve detayları...

Kaynak: Haber Merkezi

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Evdeki Çöpler Artık Para Edecek! Atan Pişman Olacak, Tamamen Başladı - Resim: 1

Depozito sistemi, 0.1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajları kapsıyor. İşte sistem kapsamında geri dönüşüme dahil edilebilecek ürünler:

Alkolsüz içecek şişeleri
İçme ve kaynak suları
Doğal mineralli sular
Meyve suları
Süt ve süt ürünleri
Alkollü ve alkolsüz bira kutuları
Enerji ve sporcu içecekleri

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Evdeki Çöpler Artık Para Edecek! Atan Pişman Olacak, Tamamen Başladı - Resim: 2

VATANDAŞLAR NASIL KAZANÇ SAĞLAYACAK?

Bu sistem, yalnızca çevre korumayı değil, ekonomik faydayı da hedefliyor. Kullanılmış ambalajları iade eden vatandaşlar için şu fırsatlar sunuluyor:

Şişe veya kutu başına 25 kuruş iade: İade edilen her ambalaj için belirlenen tutar, vatandaşların Türkiye Emlak Katılım Bankası altyapısındaki e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.
Esnek kullanım: Biriken tutarlar alışverişte kullanılabilir veya nakit olarak çekilebilir.

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Evdeki Çöpler Artık Para Edecek! Atan Pişman Olacak, Tamamen Başladı - Resim: 3

5 BİN İADE NOKTASIYLA KOLAYLIK

Sistemin başlangıcında, Türkiye genelinde 5 bin iade noktası hizmete açıldı. Bu noktalar, marketlerden belediyelere, otellerden üniversitelere kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ayrıca, gelişmiş iade makineleri sayesinde vatandaşlar işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

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Evdeki Çöpler Artık Para Edecek! Atan Pişman Olacak, Tamamen Başladı - Resim: 4

Depozito Yönetim Sistemi ile:
Atık miktarı azalacak, çevre kirliliği önlenecek.
Doğal kaynakların korunması sağlanacak.
Vatandaşlar geri dönüşüm sayesinde ekonomik kazanç elde edecek.

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