Evde Gram Altını, Bileziği Olanlar Dikkat! Yeni Konut Kredisi Kampanyası Önerisi: ‘Altın Konut Modeli’ İle Kolay Ev Almanın Formülünü Canlı Yayında Açıkladı

Konut satışları TÜİK verilerine göre Ağustos ayında yükselse de ipotekli satışlar yani kredi ile ev almada düşüş devam etti. Verilere göre ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalışla 76 bin 485 oldu.

KONUT KREDİLERİNDE GECŞEME BEKLENİYOR AMA…

Ancak sevindirici gelişmeye ise Merkez Bankası’nın Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde 3. Çeyrek sonuçlarında rastlandı. Bankanın raporuna göre, ‘son çeyrekte bankaların beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı’ yönünde oldu.

Ancak vatandaşların ev alması hala çok zor. Bu sebeple İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ev almak isteyenlere kolaylık sağlayacak o yöntemi canlı yayında açıkladı. Nasıl Bir Ekonomi TV’de Ekonomi Masası’nın konuğu olan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin mevcut ekonomik koşullarında altın fiyatlarındaki artışın önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

“CİDDİ BİR ALTIN STOĞU VAR”

Bahçıvan, Türkiye halkının ciddi bir altın stoğuna sahip olduğunu belirterek, bu stoğun 400 milyar dolar civarında olduğu tahmin edildiğini söyledi. Ancak bu altın stoğunun, ekonomiye kazandırılmasının her zaman kolay olmadığını ifade eden Bahçıvan, "Altını yastık altından çıkarıp sertifika ya da banka mevduatıyla serbest piyasaya kazandırmak zor oluyor" dedi.

İKİ GELENEKSEK YATIRIM ARACINI KULLANARAK YENİ MODELİ ANLATTI

Bahçıvan, Türkiye halkının iki geleneksel yatırım aracı olan altın ve konut arasında bir bağ kurulabileceğini önerdi. Konut sektöründeki durgunluğu aşmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla vatandaşların konut alımında altınlarını kullanabilecekleri bir model önerisinde bulunan Bahçıvan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar aldıkları konutun yüzde 20-30’unu yastık altındaki altınları ile ödesin. Merkez Bankası bu altını alarak rezervlerini güçlendirsin. Aynı zamanda, 10-15 yıllık sübvansiyonlu konut kredisi ile bu model desteklenebilir. Böylece konut kredisi faizleri yüzde 30-40 oranında iskonto edilerek altınını getirenler ödüllendirilmiş olur."

REZERVLERİ DE ETKİLEYECEK

Bu önerinin Türkiye’nin rezervlerini artırmak için de önemli bir fırsat sunacağını belirten Bahçıvan, "Yurt dışına faiz farkı verip rezerv artırmak yerine, halkın altınlarını ekonomiye kazandırarak rezerv artırma yoluna gidilebilir. Altın tarihinde ilk kez bu kadar prim yaptı, Türkiye bu fırsatı değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Nasıl Bir Ekonomi TV