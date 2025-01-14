Evde Bardakta, Saksıda Hatta Poşette Bile Yetişiyor! Faydası Say Say Bitmiyor: Boşuna Para Vermeyin

SAKSIDA, BARDAKTA HATTA POŞETTE BİLE YETİŞİYOR

Saksıda yeşil soğan yetiştirmek oldukça basit bir süreçtir ve sürekli verim alınmasını sağlar. Evinizde ya da balkonunuzda, küçük alanlarda bile kolayca yetiştirilebilen yeşil soğanlar, yer kaplamadan taze hasat edilerek yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir.

Yalnızca birkaç dal soğanla başlanabilir ve bu soğanlar kök salarak yeni dallar çıkarır. Her dallanma ile yeni hasat yapılabilir, böylece sürekli taze soğan tüketimi sağlanabilir.